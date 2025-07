Onder vuur liggende Memphis laat voeten eindelijk weer spreken

was in de nacht van zaterdag op zondag weer van cruciaal belang voor Corinthians. Als invaller schoot de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal in de slotfase de gelijkmaker tegen Botafogo, de regerend landskampioen van Brazilië, tegen de touwen.

De voorbije weken ligt Memphis nogal onder vuur bij Corinthians. Zo was er eerst de ophef dat hij niet kwam opdagen op de training. Het vermoeden wasdat dit te maken heeft met de geluiden dat Corinthians een schuld heeft bij het bedrijf dat de beveiliging van de spits regelt. Inmiddels zou die schuld zijn afbetaald, waarna Memphis weer op het trainingsveld verscheen. Ook zijn achterstallige salaris zou zijn uitgekeerd.

Verder heeft Memphis onlangs een nummer gemaakt waarin hij iets zei over Corinthians-icoon Neto. Dat is niet in goede aarde gevallen bij de supporters van de club. Zij besloten om clubcomplex Parque São Jorge te bekladden met teksten over de aanvaller. "Memphis, jij hebt niets van een idool. Neto is ons idool", stond er onder meer. Verder was er "Memphis out" en "salaris boven voetbal" geschreven op de muur.

Tegen Botafogo begon Memphis, samen met enkele andere basiskrachten, op de bank. Halverwege mocht de 31-jarige spits alsnog binnen de lijnen komen, samen met sterspeler Yuri Alberto. Dit was ook hoognodig, aangezien Corinthians halverwege met 1-0 achterstond tegen Botafogo door een treffer van Arthur Cabral.

Aan de hand van Memphis en Yuri Alberto werd Corinthians in de tweede helft steeds beter. Zo was de ploeg enkele malen dicht bij de gelijkmaker, die maar niet wilde vallen. Uiteindelijk was het in de 83ste minuut alsnog raak voor Memphis en de zijnen. De Oranje-international vond de bal plots voor zijn voeten, dacht niet lang na en schoot de 1-1 tegen de touwen. Het was voor MEmphis zijn eerste competitiedoelpunt sinds april.