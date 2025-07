Nieuwe rel in Brazilië: ‘Memphis komt niet opdagen bij training’

is niet komen opdagen op de training van zijn club Corinthians, meldt ESPN. De actie lijkt voort te komen uit de strubbelingen rondom het salaris en de beveiliging van de Nederlandse superster. Memphis heeft naar verluidt namelijk nog een fiks bedrag tegoed van zijn werkgever, net als het beveiligingsbedrijf.

Het salaris van Memphis is momenteel een hot topic in Brazilië. Eind vorige maand werd bekend dat de international van het Nederlands elftal Corinthians via zijn advocaten een ultimatum heeft gesteld, vanwege een betalingsachterstand van de club. Depay heeft naar verluidt nog ongeveer 900.000 tegoed van zijn werkgever.

Depay meldde zich vervolgens wel bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar enkele weken later meldt ESPN dat dat vandaag (donderdag) niet het geval is. Het zou te maken hebben met een andere schuld die Corinthians heeft, bij het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van Memphis. ESPN meldt echter dat de schulden met zowel het bedrijf als de speler al vereffend zijn. De club verwacht dat Memphis morgen (vrijdag) wel komt trainen en zijn afwezigheid zal verklaren.

Memphis kwam in 2024 naar Corinthians, na zijn vertrek bij Atlético Madrid. Inmiddels heeft de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal 42 wedstrijden gespeeld voor de club uit São Paulo, waarin hij dertien keer scoorde en veertien assists gaf. Eerder dit kalenderjaar legden Memphis en Corinthians beslag op het staatskampioenschap van São Paulo.

