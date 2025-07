'Topclub ziet eerste bod van 58 miljoen op Kudus afgewezen worden'

Tottenham Hotspur heeft een groot bod gedaan op , meldt The Athletic. De Europa League-winnaar zou zo’n 58 miljoen euro over hebben voor de oud-Ajacied, maar zijn huidige werkgever West Ham United wil meer geld zien.

Kudus kwam in 2020 naar Ajax vanaf het Deense Nordsjaelland, waar hij zijn carrière begon. De Ghanees speelde drie seizoenen in Amsterdam. Daarin kwam hij in 87 wedstrijden tot 27 doelpunten en 12 assists. Twee kampioenschappen en een bekerwinst later vertrok Kudus via de voordeur naar West Ham United.

Artikel gaat verder onder video

In Londen maakte de aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten eveneens furore en overlegt hij vergelijkbare cijfers met die in Amsterdam. Kudus was in de afgelopen twee seizoenen belangrijk voor de nummer veertien van de Premier League met negentien goals en dertien assists in tachtig wedstrijden.

LEES OOK: 'Farioli wil weggestuurde Ajacied meenemen naar Porto'

Kudus’ goede spel is ook opgevallen bij de buren van Tottenham Hotspur, meldt The Athletic. Volgens de website hebben de Spurs een bod van zo’n 58 miljoen euro uitgebracht op de 42-voudig international, maar wees West Ham de aanbieding af.

Gesprekken zouden wel doorgaan tussen beide partijen. The Athletic maakt melding van een afkoopclausule, die geldt in de eerste tien dagen van juli. Europese clubs zouden ruim negentig miljoen moeten betalen, Premier League-clubs honderd miljoen euro en clubs uit Saoedi-Arabië 140 miljoen euro.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗