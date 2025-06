'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'

Ajax heeft een bod van negen miljoen euro uitgebracht op Mustafa Hekimoglu, zo melden Turkse media. Zijn club Besiktas zou het aanbod echter naast zich neer hebben gelegd: "Trainer Ole Gunnar Solskjaer wil dat Mustafa bij de club blijft."

In maart maakte het Turkse Fanatik al melding van de interesse van Ajax in de op dat moment nog zeventienjarige Hekimoglu. De jonge spits, die ook op de flanken uit de voeten kan en op 22 april jongstleden zijn achttiende verjaardag vierde, maakte in september 2024 al kennis met de Johan Cruijff ArenA, toen hij een basisplaats kreeg in het Europa League-duel tussen Ajax en Besiktas. Hekimoglu werd halverwege naar de kant gehaald door toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst, Ajax zou die dag uiteindelijk een klinkende 4-0 overwinning boeken op de Turkse opponent.

De interesse van Ajax in Hekimoglu is ondertussen nog niet bekoeld, zo wordt vrijdagavond duidelijk. Volgens journalist Tayfun Akkaya (beIN Sports) hebben de Amsterdammers een bod van negen miljoen euro uitgebracht bij Besiktas om de aanvaller naar Nederland te halen. Ajax zou dat bedrag in termijnen willen betalen, 'maar Besiktas ging er niet op in", weet Akkaya. "Ole Gunnar Solskjaer wil dat hij blijft", aldus de journalist.

Hekimoglu debuteerde in december 2023 in het eerste elftal van Besiktas, als invaller in een met 0-2 gewonnen Conference League-duel met FC Lugano. Sindsdien speelde de aanvaller in totaal veertig officiële wedstrijden voor de topclub uit Istanbul, waarvan het leeuwendeel (31) als invaller. Daarin kwam Hekimoglu driemaal tot scoren.

Ajax kulübü, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na 9 milyon euroluk bir teklif yaptı. Teklif, taksitler halinde ödeme şeklindeydi; ancak bu teklifi Beşiktaş kabul etmedi. Ole Gunnar Solskjær, Mustafa'nın takımda kalmasını istiyor. — Tayfun Akkaya (@tayfunakkaya08) June 20, 2025

