'Ajax denkt opnieuw aan Sulemana, maar wordt afgetroefd door andere CL-deelnemer'

Ajax heeft nog altijd een oogje op , weet het Engelse Sky Sports te melden. Het is niet voor het eerst dat de buitenspeler in verband wordt gebracht met de Amsterdammers, want ook afgelopen zomer was 23-jarige buitenspeler ook dicht bij een transfer naar de hoofdstad. Het lijkt er echter op dat Sulemana's toekomst niet in de Eredivisie, maar in de Serie A ligt.

In 2021 werd de naam van Sulemana voor het eerst in verband gebracht met Ajax. De Ghanese rechtspoot speelde toen bij het Deense FC Nordsjælland. Sulemana gaf echter de voorkeur aan een overstap naar het Franse Stade Rennais. Vorig jaar zomer dacht Ajax alsnog beet te hebben bij de aanvaller. De documenten werden echter pas na de deadline ingediend, waardoor de FIFA een streep zette door de huurovereenkomst met Southampton.

De interesse van Ajax blijkt nog altijd niet verwaterd, want volgens Sky Sports is de Ghanees nog altijd in beeld in Amsterdam. Wel benadrukt het medium dat de Amsterdammers niet concreet zijn. Vooralsnog is dat Atalanta, dat al een bod van een kleine twaalf miljoen euro afgewezen heeft zien worden door Southampton. Naast Atalanta en Ajax worden Genoa en Torino nog genoemd als clubs met belangstelling voor Sulemana. Verder zou ook nieuwbakken AS Roma-trainer Gian Piero Gasperini zeer gecharmeerd zijn van de aanvaller. Afgelopen seizoen degradeerde de buitenspeler met Southampton kansloos uit de Premier League. In 38 speelronden wist de club slechts twaalf punten te behalen.

Update: 'Atalanta nadert akkoord over Ajax-target Sulemana'

Atalanta lijkt inmiddels de beste papieren te hebben om Sulemana binnen te halen, zo blijkt uit berichtgeving van Sky Sport Italia. De zender schrijft dat het openingsbod van de werkgever van Marten de Roon niet twaalf, maar vijftien miljoen euro zou hebben bedragen. Nadat Southampton dat bod afwees, zouden de clubs inmiddels dichtbij een akkoord zijn over een transfersom van zeventien tot achttien miljoen euro. In Bergamo zou Sulemana herenigd worden met trainer Ivan Juric, onder wie hij afgelopen seizoen voor Southampton speelde. Atalanta eindigde afgelopen seizoen op de derde plaats in de Serie A, en is dus net als Ajax verzekerd van deelname aan de Champions League.

