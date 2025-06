'Ajax en grote naam mondeling akkoord: speler tekent spoedig bij'

gaat spoedig bijtekenen bij Ajax, weet Johan Inan van het Algemeen Dagblad te melden. De doelman, die al vier jaar in Amsterdam speelt, zal een seizoen langer bij de club actief blijven.

Het was enige tijd onduidelijk wat Ajax precies met Pasveer aanwilde na afloop van dit seizoen. De onderhandelingen zijn nu echter afgerond: Pasveer blijft nog zeker één jaargang in Amsterdam spelen. Zijn contract loopt dan in de zomer van 2026 af, wanneer hij 42 is.

Artikel gaat verder onder video

De doelpunt wilde of bij Ajax blijven, of zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangen. Het is dus de eerste optie geworden. Pasveer was dit seizoen eerste doelman in Amsterdam, totdat hij geblesseerd raakte en Matheus zijn plek overnam. Of de routinier ook volgend seizoen onder de lat staat bij Ajax, is zeer de vraag.

LEES OOK: ‘Ajax hoopt op talentvolle verdediger uit Engeland’

Zo kijkt Alex Kroes naar Vitezslav Jaros, de wisseldoelman van Liverpool. John Heitinga zag hem afgelopen seizoen veel van dichtbij en heeft vertrouwen in de Tsjech. Ook wordt Ajax in verband gebracht met Jong Oranje-doelman Robin Roefs, maar NEC hangt tot dusver naar verluidt een te hoog prijskaartje aan de talentvolle keeper.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 ‘Ajax hoopt op talentvolle verdediger uit Engeland’ 🔗

👉 Ajax-vertrek wekt grote verbazing: 'Zonde, hij heeft heel veel aanbiedingen afgezegd' 🔗

👉 Ajax zorgt voor enorme teleurstelling: ‘Hij dacht dat hij eerste keus was’ 🔗

👉 'Ajax wil opnieuw toeslaan bij Paris Saint-Germain' 🔗

👉 Stortvloed aan complimenten voor Ajax-doelwit: 'Formidabel, echt een koopje' 🔗