Ajax-vertrek wekt grote verbazing: 'Zonde, hij heeft heel veel aanbiedingen afgezegd'

Het is 'apart' en 'zonde' dat Ajax op het punt staat om afscheid te nemen van Dave Vos, zo betoogt clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International. De 46-jarige assistent-trainer was volgens de journalist juist voorbestemd om ooit hoofdtrainer van de Amsterdammers te worden. Omdat de nieuwe hoofdtrainer John Heitinga komend seizoen geen plek voor Vos heeft in zijn technische staf is Ajax bezig diens tot medio 2027 doorlopende contract te ontbinden.

Vos loopt al sinds 2011 rond bij Ajax, waar hij door de jaren heen verschillende jeugdteams onder zijn hoede had. Na een kort uitstapje naar Schotland, waar hij Giovanni van Bronckhorst assisteerde in diens periode als hoofdtrainer van Rangers FC, keerde Vos in 2023 terug als trainer van Jong Ajax. Afgelopen zomer werd hij definitief doorgeschoven naar de hoofdmacht, als assistent van de inmiddels weer vertrokken hoofdtrainer Francesco Farioli. Diens opvolger Heitinga geeft in zijn staf echter de voorkeur aan Frank Peereboom, die afgelopen seizoen Jong Ajax onder zijn hoede had. Ajax en Vos zijn daarom in gesprek om zijn doorlopende contract te ontbinden, zo werd gisteren (dinsdag) duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax zorgt voor enorme teleurstelling: ‘Hij dacht dat hij eerste keus was’

In een video-item van VI laat clubwatcher Goodijk zijn licht schijnen over de in zijn ogen opmerkelijke gang van zaken in de technische staf van Ajax. "Vos gaat vertrekken, wat wel apart is", zegt de journalist. "Het is apart hoe dat allemaal gegaan is. Hij zit in een traject van, wat is het, al vijftien jaar om opgeleid te worden tot hoofdtrainer van Ajax 1. Dat staat al jaren in de sterren geschreven, daar heeft hij zelf ook wel het een en ander voor opgegeven."

LEES OOK: 'Ik zou zomaar mijn hele leven bij Ajax kunnen blijven, dat zou ik niet eens erg vinden'

"Hij is even bij Rangers geweest, toen weer teruggekomen bij Ajax", vervolgt Goodijk. "Hij kwam als assistent van Farioli in de staf met een beetje de afspraak: 'De komende twee, drie jaar zal hij de hoofdtrainer zijn en kun jij de laatste ontwikkeling doormaken totdat jij voor de groep gaat staan', dat is het traject dat ze hadden afgesproken met elkaar." Het feit dat Heitinga de voorkeur aan Peereboom geeft gooit die plannen echter compleet in de war. "Dat is natuurlijk zijn goed recht, hij mag zijn eigen staf samenstellen", stelt de clubwatcher. "Maar als je al jarenlang zo enthousiast bent over de trainer Dave Vos, hem aan het opleiden bent en hem een traject voorspiegelt waar hij heel wat andere aanbiedingen voor heeft afgezegd... Hij had al lang ergens anders hoofdtrainer kunnen zijn, of assistent bij serieuze clubs in het buitenland. Dat hij zó kort dag te horen krijgt dat het Peereboom wordt en dat hij wat anders mag zoeken, dat is wel apart en voor hem heel erg zonde. En ik denk eigenlijk voor Ajax ook heel zonde, als je zo'n talentvolle trainer hebt en die toch moet uitzwaaien", besluit Goodijk.

© Imago/Realtimes

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax wil opnieuw toeslaan bij Paris Saint-Germain' 🔗

👉 'Henderson en Ajax krijgen flinke tegenvaller te verwerken' 🔗

👉 Stortvloed aan complimenten voor Ajax-doelwit: 'Formidabel, echt een koopje' 🔗

👉 'Brian Brobbey afgeperst: Autobrand, explosieven, vriend neergeschoten' 🔗

👉 Koeman reageert op afpersing Brobbey: 'Verrast me helaas niet dat dat gebeurt' 🔗