'Henderson en Ajax krijgen flinke tegenvaller te verwerken'

leek op weg naar zijn oude liefde Sunderland, maar Sky Sports deelt op zondag dat The Black Cats momenteel niet bezig zijn met het voorbereiden van een transfer. Ajax zou naar verluidt ook graag van zijn aanvoerder af willen, maar Sunderland valt in ieder geval voorlopig af als nieuwe club voor Henderson.

Sunderland promoveerde onlangs via de play-offs naar de Premier League en werd een tijdje in verband gebracht met Henderson, die zelf tussen 2006 en 2011 in Noordoost-Engeland speelde. De ervaren middenvelder was ook aanwezig bij de finale van de play-offs, die dus door Sunderland werd gewonnen. Komend seizoen wacht de club een loodzware opgave: niet degraderen uit de Premier League. De afgelopen seizoenen lukte dat de gepromoveerde teams allemaal niet.

De ervaring en kwaliteiten van Henderson zouden Sunderland kunnen helpen bij die opgave, maar volgens Sky Sports is er momenteel geen sprake van een aanstaande transfer. De Engelse club zou niet bezig zijn met het binnenhalen van Henderson, al blijft dit wel een optie voor later in de transferwindow. Naar verluidt zou de middenvelder graag terugkeren bij Sunderland.

Volgens The Mirror wil Ajax heel graag van zijn aanvoerder af. Met een salaris van 120.000 euro per week zou Henderson enorm op het salarishuis drukken, wat met de huidige financiële situatie ongewenst is. Doordat de interesse van Sunderland tot nu toe tot niks leidt, wordt de kans weer iets groter dat Henderson volgend seizoen gewoon bij Ajax speelt. De routinier heeft nog een contract tot de zomer van 2026.

