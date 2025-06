Ajax verliest toptalent aan Real Madrid, ook Heitinga kan jongeling niet overtuigen

Abdellah Ouazane maakt komende zomer de overstap van Ajax naar Real Madrid, meldt ESPN. Ook een gesprek met nieuwbakken trainer John Heitinga heeft de zestienjarige middenvelder niet op andere gedachten kunnen brengen.

Ajax nam Ouazane in 2016 over van stadgenoot Zeeburgia. Het afgelopen seizoen heeft de zestienjarige middenvelder indruk gemaakt als speler van Ajax Onder 17, waarmee hij de belangstelling heeft gewekt van Real Madrid. Ouazane was eerder dit jaar dichtbij het tekenen van zijn eerste profcontract bij Ajax, maar de inmenging van De Koninklijke gooide roet in het eten.

De Madrileense club raakte op de Africa Cup Onder 17 onder de indruk van Ouazane. De jongeling wist met Marokko het toernooi te winnen en werd ook nog eens uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

"Real Madrid ziet Ouazane als één van de grootste talenten van zijn generatie en heeft de dribbelaar een pad voorgeschoteld waarin hij op korte termijn bij Real Madrid Castilla, de beloftenploeg van de Spaanse topclub, kan aanhaken", schrijft ESPN. "Ouazane heeft Ajax inmiddels laten weten dat hij een overgang naar Real Madrid verkiest boven een eerste contract in Amsterdam."

Heitinga heeft Ouazane ook niet op andere gedachten kunnen brengen. "Heitinga belde Ouazane, die eerder ook al rechtstreeks met Ajax-directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker sprak, op om hem te vertellen hoe hij naar zijn ontwikkeling keek en te vertellen dat Ouazane ook binnen Ajax snel stappen zou kunnen maken. Dit bracht de Marokkaanse jeugdinternational echter niet op andere gedachten." Bij een vertrek van Ouazane ontvangt Ajax slechts een opleidingsvergoeding voor de middenvelder, die een driejarig contract zal ondertekenen bij Real Madrid.

