VI: Heitinga wil Liverpool-speler meenemen naar Ajax

Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe doelman uitgekomen bij . Volgens Voetbal International wil de Amsterdamse club de 23-jarige doelman, die afgelopen seizoen bij Liverpool samenwerkte met nieuwbakken Ajax-trainer John Heitinga, gaan huren.

Ajax nam afgelopen winter afscheid van Diant Ramaj, waar Matheus op huurbasis voor terugkwam. De Amsterdammers zijn echter niet van plan door te gaan met de Braziliaan en zijn ook niet voornemens om met de 41-jarige Remko Pasveer als eerste keeper aan het seizoen te beginnen. Daarom willen ze zich met een jongere doelman versterken.

Eerder al werd Ajax in verband gebracht met Robin Roefs van NEC Nijmegen. De Amsterdammers informeerden zelfs naar de doelman van de Nijmegenaren. Ajax kreeg vanuit Nijmegen een vraagprijs van zes miljoen euro voor Roefs te horen en vond dat te hoog. Er is nog geprobeerd om de prijs te drukken door Kristian Hlynsson in de deal te betrekken, maar dat was weinig succesvol.

Dat Ajax uitkomt bij Jaros is geen verrassing, aangezien de Tsjechische doelman het afgelopen seizoen samenwerkte met Heitinga. De Nederlander was afgelopen seizoen de assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool, maar zwaait vanaf komende zomer de scepter bij Ajax. Ajax wil Jaros graag huren, maar de deal is nog niet beklonken. Liverpool heeft momenteel nog te hoge eisen. Naast Ajax had ook Lille belangstelling voor de 1,90 meter lange Tsjech, maar slechts al tweede keeper. In de Johan Cruijff Arena heeft Jaros het perspectief om eerste doelman te worden.

Wat betreft een nieuwe doelman schaakt Ajax op meerdere borden. Naast Jaros en eerder ook Roefs, heeft Ajax meerdere opties. Zo staan Kayne van Oevelen (FC Volendam), Dominik Kotarski (PAOK Saloniki) en Jeffrey de Lange (Olympique Marseille) ook op de lijst van technisch directeur Alex Kroes. Kotarski en De Lange hebben allebei al een verleden in Amsterdam.

