'Ajax 'blijft aandringen' voor gedroomd target, flink wat concurrentie vanuit LaLiga'

Ajax wil zich nog altijd versterken met . Volgens Mundo Deportivo blijven de Amsterdammers aandringen voor de komst van de buitenspeler. Wel moet technisch directeur Alex Kroes rekening houden met de concurrentie van onder meer Espanyol en Osasuna.

Ajax probeerde zich afgelopen winter te versterken met Moro. De buitenspeler van Real Valladolid raakte echter geblesseerd, waardoor hij zijn gedroomde overstap zag verdampen. In de slotfase van de transferperiode haalden de Amsterdammers Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles, maar kort voor dat akkoord zou Alex Kroes nog een ultieme poging hebben gedaan bij Valladolid. Ajax zou een bedrag van tien miljoen euro voor hem hebben overgehad, maar de Spaanse laagvlieger wilde hem niet meer laten gaan.

Recentelijk liet Moro zich in gesprek met het Spaanse medium ook uit over de mislukte transfer naar Ajax. “Het was iets waar iedereen – mijn zaakwaarnemers en familie – positief over was”, bespreekt hij de belangstelling van Ajax. “Hoewel de blessure kwam en de zaken ingewikkeld hadden kunnen worden, besloot ik het besluit van de club te respecteren. Maar eerlijk gezegd was het (Ajax, red.) voor mij een hele goede optie.”

Ajax blijkt de 22-jarige Spanjaard echter nog niet vergeten. Mundo Deportivo schrijft dat Ajax 'blijft aandringen' op de komst van Moro. De 1,69 meter lange rechtspoot was afgelopen seizoen goed voor vier doelpunten en vijf assists bij Real Valladolid, maar kon daarmee degradatie uit LaLiga niet voorkomen.

Ajax krijgt flink wat concurrentie voor Moro

De buitenspeler, die zowel op links- als rechtsbuiten uit de voeten kan, kan zich echter verheugen op meer interesse. Espanyol zou namelijk ook geïnformeerd hebben naar de aanvaller. Dat betekent dat Ajax rekening moet houden met meer concurrentie. Eerder verklapte Moro zelf al de interesse van 'Osasuna en een aantal andere clubs'. In april werd bekend dat ook PSV interesse heeft getoond in de vleugelaanvaller.

Moro heeft nog een contract tot medio 2028 bij Real Valladolid wat betekent dat clubs, ondanks de degradatie van de Spaanse club, diep in de buidel zullen moeten tasten om hem los te weken.

