Transferdoelwit laat naam Ajax vallen en spreekt over toekomstplannen

heeft in een interview met Mundo Deportivo openhartig gesproken over zijn mislukte transfer naar Ajax afgelopen winter. De buitenspeler vond dat de Amsterdamse club een ‘hele goede optie’ voor hem was. Nu wil hij pas na het EK Onder 21 een knoop doorhakken over zijn toekomst.

Ajax probeerde zich afgelopen winter te versterken met Moro. De buitenspeler van Real Valladolid raakte echter geblesseerd, waardoor hij zijn gedroomde overstap zag verdampen. In de slotfase van de transferperiode haalden de Amsterdammers Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles, maar kort voor dat akkoord zou Alex Kroes nog een ultieme poging hebben gedaan bij Valladolid. Ajax zou een bedrag van tien miljoen euro voor hem hebben overgehad, maar de Spaanse laagvlieger wilde hem niet meer laten gaan.

In gesprek met Mundo Deportivo blikt Moro terug op de mislukte transfer. “Het was iets waar iedereen – mijn zaakwaarnemers en familie – positief over was”, bespreekt hij de belangstelling van Ajax. “Hoewel de blessure kwam en de zaken ingewikkeld hadden kunnen worden, besloot ik het besluit van de club te respecteren. Maar eerlijk gezegd was het (Ajax, red.) voor mij een hele goede optie.”

“We zijn altijd blijven praten”, geeft Moro aan wanneer hem wordt gevraagd hoe het nu staat met de belangstelling van Ajax. Toch is hij niet van plan al snel een keuze te gaan maken. “Ik denk niet dat er enige beweging zal komen totdat het EK voorbij is. Er kunnen belangrijke dingen gebeuren op het toernooi, afhankelijk van hoe ver we komen. Op dit moment staat alles stil.” Overigens is Ajax niet de enige club met belangstelling voor Moro. Volgens de aanvaller zijn ook Osasuna ‘en een paar andere teams’ geïnteresseerd.

