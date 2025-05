Ajax-supporters pal achter Heitinga en Keizer: ‘Dat realisme leeft onder supporters’

De supporters van Ajax zijn zeer optimistisch over de aanstelling van John Heitinga met Marcel Keizer als zijn assistent, zo vertelt Fabian Nagtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax, aan ESPN. Onder de supporters heerst het idee dat beide trainers ‘geen eerlijke kans’ hebben gekregen in hun vorige perioden in Amsterdam.

Ajax maakte zaterdag bekend dat Heitinga komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer is, met Keizer als zijn assistent. Waar verschillende analisten hun twijfels over deze keuze uitspraken, heerst er volgens Nagtzaam veel optimisme onder de supporters. “Ik heb er natuurlijk veel berichten over gelezen en ook met veel supporters over gesproken”, begint de voorzitter van de supportersvereniging. “Iedereen was louter positief. Johnny is natuurlijk een echte Ajacied. Als speler heeft hij ons alles gebracht en je hoort zijn liedje altijd in het stadion. Nadat hij lang in de jeugd rondliep, pakte hij als interim-trainer zijn verantwoordelijkheid. Zo zien supporters het.”

Hoewel die periode als interim-trainer voor Heitinga en Ajax niet zo liep als gehoopt, vreest Nagtzaam er niet voor dat het clubicoon weer niet zal slagen. “Totaal niet, we gunnen hem, en ook Marcel, een nieuwe kans. Beiden hebben zij geen eerlijke kans gekregen”, herinnert hij zich. Heitinga nam het stokje halverwege het seizoen 2022/23 over van Alfred Schreuder en had een spelersgroep die ‘down the drain’ was, terwijl Keizer aan het begin van zijn periode in Amsterdam te maken had met het ongeval van Abdelhak Nouri. “Dat hakte er natuurlijk enorm in en maakte het voor hem heel moeilijk. Dat realisme leeft ook onder de supporters.”

Heitinga en Keizer wacht nu de taak om de immens populaire Francesco Farioli te doen vergeten. De Italiaan werd na zijn laatste competitiewedstrijd met Ajax luid toegezongen door het publiek in de Johan Cruijff ArenA. “Het is eigenlijk heel simpel: de Koning is dood, leve de Koning”, spreekt Nagtzaam zijn steun voor de nieuwe trainer uit. “Zo gaat het in principe altijd met een trainerswissel. Er is nieuw positivisme. We gaan er met z’n allen voor en zullen Heitinga en Keizer keihard ondersteunen vanaf de tribune. Het zijn écht jongens van de club. Dat is ook wat Alex Kroes bedoelt met deze aanstelling. Echte Ajacieden die Ajax-voetbal met elkaar gaan spelen. Hopelijk gaat dat lukken.”

Ajax-fans weigeren tussenjaar

Het liefst zien de Amsterdamse supporters dan dat Ajax wat aanvallender speelt dan onder Farioli. Toch is dat geen vereiste. “We smachten er niet naar, want er heerst echt een nieuw realisme onder supporters. Maar we vinden het natuurlijk wel vele malen mooier als Ajax hoog op het veld speelt. Daar kunnen we echt van genieten.” Wat wel een vereiste is, is dat Ajax zich mengt in de titelstrijd. “Dat moet Ajax altijd doen. Een tussenjaar kennen wij niet, zo simpel is het. Ook dit jaar gaan we ervoor om mee te doen om het kampioenschap.”

