Heitinga begint direct na presentatie bij Ajax over Farioli

John Heitinga heeft direct na zijn presentatie als hoofdtrainer bij Ajax lovende woorden gesproken over zijn voorganger Francesco Farioli. De oefenmeester ziet dat zijn club onder de Italiaan flinke stappen heeft gezet en is van plan daarop voort te borduren.

Nadat vrijdag naar buiten kwam dat Ajax een mondeling akkoord had bereikt met Heitinga en Marcel Keizer als zijn assistent, werd het tweetal zaterdagmiddag gepresenteerd. De voormalig verdediger was in 2023 vertrokken uit Amsterdam nadat hij de honneurs had waargenomen na het ontslag van Alfred Schreuder. Hij had niet verwacht dat hij na twee jaar alweer zou terugkeren in de Johan Cruijff ArenA. “Dat weet je niet in de voetballerij. Het allerbelangrijkste is dat je blijft ontwikkelen, meer ervaring en kennis op doet. Nu zit ik hier weer”, geeft hij aan in gesprek met het clubkanaal.

Na het vertrek van Heitinga kende Ajax een zeer moeizaam seizoen onder Maurice Steijn en daarna John van ’t Schip, waarin slechts de vijfde plek werd bereikt. Afgelopen zomer werd Farioli aangesteld als nieuwe trainer en de Italiaan presteerde boven verwachting. Onder hem werd Ajax tweede en was het zelfs lang favoriet voor de landstitel. In de laatste weken werd echter een voorsprong van negen punten op PSV weggegeven.

Desondanks is Heitinga zeer lovend over zijn voorganger, die hij veel aan het werk heeft kunnen zien. “Ik heb veel naar Ajax kunnen kijken de afgelopen tijd. Dat heb je als je alleen in Engeland zit en je gezin woont in Amsterdam”, legt hij uit. Daardoor heeft hij kunnen genieten van wat zijn voorganger heeft gepresteerd. “Farioli heeft hier wat neergezet en daar willen wij verder op bouwen”, geeft hij aan. Daarmee richt hij zich vooral op het teamgevoel, discipline en de professionalisering die onder de Italiaan is ingezet.

