'Heitinga en Keizer mondeling akkoord met Ajax'

Ajax is mondeling akkoord met John Heitinga en Marcel Keizer als opvolgers van de vertrokken Francesco Farioli. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf. Het duo, waarvan Heitinga 'het boegbeeld' moet worden, zal voor twee jaar tekenen in Amsterdam.

Sinds het vertrek van Farioli, een dag na de laatste speelronde in de Eredivisie, zijn vele namen genoemd als zijn opvolger. Deze week doken ineens de namen van Heitinga en Keizer op, die als duo de functie van hoofdtrainer zouden moeten invullen. Heitinga is op dit moment nog assistent bij het Liverpool van Arne Slot, terwijl Keizer zonder club zit na zijn vertrek bij Al-Shabab in 2023.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Aanstelling Heitinga-Keizer getuigt van lef van Kroes, druk zal enorm zijn’

Keizer en Heitinga werkten in het seizoen 2016/17 samen als hoofd- (Keizer) en assistent-trainer (Heitinga) van Jong Ajax. In de zomer van 2017 werd Keizer na het vertrek van Peter Bosz doorgeschoven naar het eerste elftal. Keizer zou uiteindelijk de Kerst niet halen: in december werd de trainer, na de bekeruitschakeling tegen FC Twente, op straat gezet.

Ook Heitinga was eerder hoofdtrainer bij Ajax. In januari 2023 werd de oud-verdediger aangesteld als interim-trainer na het ontslag van Alfred Schreuder. Ajax eindigde als derde in de Eredivisie. In de zomer werd bekendgemaakt dat de club niet doorging met Heitinga. Maurice Steijn werd aangesteld.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗