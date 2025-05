‘Aanstelling Heitinga-Keizer getuigt van lef van Kroes, druk zal enorm zijn’

Met de aanstaande aanstelling van het trainersduo John Heitinga en Marcel Keizer, bewijst technisch directeur Alex Kroes lef te hebben, volgens Valentijn Driessen. Dat schrijft de journalist in zijn column voor De Telegraaf. Kroes wil met de nieuwe trainers het Arne Slot-voetbal bij Ajax introduceren, zo voorziet Driessen.

Heitinga is op dit moment nog assistent-trainer van Slot bij Liverpool, maar de kans is ‘nihil’ dat dat zo blijft, volgens Driessen. “Niet alleen is Heitinga bekend met Slots visie en werkmethode, Keizer is een maatje van Slot.” De chef voetbal van De Telegraaf concludeert: “Met zijn keus voor Heitinga en Keizer wil technisch directeur Alex Kroes van Ajax Slot-voetbal introduceren. Spel dat naadloos past bij alles waar de Ajax-identiteit voor staat.”

LEES OOK: ‘Ajax overweegt terugkeer van doelman’

Artikel gaat verder onder video

Logisch, vindt Driessen: “Niet voor niets zag Kroes’ voorganger Marc Overmars Slot als toekomstig Ajax-trainer. Na de Italiaanse School van Farioli wil Ajax dus snel weer terug naar de Hollandse School. Een nobel streven, want los van het resultaat – mede door de wisselvalligheid van PSV en het verval bij Feyenoord – zijn ze bij Ajax het afgelopen seizoen niet bepaald verwend.”

Dat daar verandering in lijkt te komen, is volgens Driessen prijzenswaardig: “Het getuigt van lef van Kroes dat hij deze uitdaging om van Ajax weer Ajax te maken aan durft met twee voormalig Ajacieden, twee oud-coaches van de club, die beiden de deur werden gewezen.” “De druk op het trio Kroes-Heitinga-Keizer zal enorm zijn”, gaat de journalist verder. “Vanwege hun mislukte verleden als coach van Ajax beginnen ze diep in de min. Misschien onrealistisch, het verwachtingspatroon ligt hoog met minimaal directe kwalificatie voor de Champions League. En dat te realiseren met Ajax-voetbal”, zo klinkt het.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax gaat shoppen in Argentinië voor 6 miljoen euro' 🔗

👉 Zaakwaarnemer Antony wint arbitragezaak: Ajax betaalt 1,25 miljoen 🔗

👉 Telegraaf: ‘Deze eisen van Farioli waren Ajax veel te gortig’ 🔗

👉 'Ajax opent gesprekken over Hato: miljoenenbedrag lonkt' 🔗

👉 Derksen wijst grootste Ajax-miskoop aan: 'Die gek heeft niets toegevoegd' 🔗