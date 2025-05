Zaakwaarnemer Antony wint arbitragezaak: Ajax betaalt 1,25 miljoen

De arbitragecommissie heeft de zaakwaarnemer van in het gelijk gesteld in het geschil met Ajax, zo weet Voetbal International. In maart werd besloten dat de Amsterdammers de rechtsbuiten moesten compenseren voor onterecht gegeven boetes in 2022. In een nieuwe zaak heeft de arbitragecommissie geoordeeld dat de zaakwaarnemer van Antony recht heeft op 1,25 miljoen euro.

Zaak Antony

In maart werd bekend dat Ajax een schikking had getroffen met Antony, die bijna vier ton aan ingehouden boetes eiste van de club. Toen de Braziliaan in 2022 zijn transfer naar Manchester United maakte, miste hij drie groepstrainingen. Daarop besloot Ajax een bedrag van bijna vier ton in te houden als boete, wat door Antony werd betwist. De aanvaller zou toestemming hebben gehad van toenmalig trainer Alfred Schreuder om de trainingen, te midden van de transferperikelen, over te slaan. De arbitragecommissie van de KNVB stelde hem deels in het gelijk, maar wilde nog wel een verklaring van zijn toenmalige trainer ontvangen. Uiteindelijk was de zaak in maart van dit jaar van de baan, toen Ajax een schikking trof met Antony.

Zaak Witschge en Seuntjens

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammers wisten later nog een arbitragezaak te voorkomen, nadat er een schikking werd getroffen met Richard Witschge en Anton Seuntjens. Het tweetal moest vertrekken bij Ajax, maar weigerde dit omdat voormalig technisch directeur Sven Mislintat een contractverlenging zou hebben toegezegd. Voordat het tot een zitting kwam, bereikte Ajax een schikking met het duo.

LEES OOK: 'Ajax opent gesprekken over Hato: miljoenenbedrag lonkt'

Tweede zaak Antony

Met 4ComM Career Management, een makelaarsbedrijf uit Brazilië, wist Ajax geen schikking te bereiken, waardoor het bedrijf volgens VI meer dan een miljoen euro moest ontvangen van Ajax. Het makelaarskantoor begeleidde Antony bij zijn transfer van São Paulo naar Ajax in 2020. Daarbij eiste het kantoor tien procent van de toekomstige transfersom van de buitenspeler, wat toenmalig technisch directeur Marc Overmars niet zag zitten. Wel werd er afgesproken dat 4ComM bij een toekomstige transfer een rol als bemiddelaar namens Ajax zou krijgen. De details echter, zouden te zijner tijd geregeld worden. Het kantoor zou alleen verdienen aan de transfer, als de partijen het eens zouden worden over de condities.

Antony naar Manchester United

Antony vertrok in de zomer van 2022 voor liefst 95 miljoen naar Manchester United. 4ComM nam contact op met Ajax, omdat het kantoor ervan overtuigd was recht te hebben op een aandeel. Ajax liet weten nooit een concrete afspraak te hebben gemaakt over een commissie. Volgens VI bood Ajax het bedrijf honderdduizend euro aan, ‘om de kwestie netjes af te sluiten’.

LEES OOK: Ajax lijkt grote wens Farioli kort na vertrek alsnog te vervullen

Ajax moet 1,25 miljoen betalen

Daarmee nam 4ComM geen genoegen en op 28 maart 2025 stonden de partijen tegenover elkaar bij de arbitragecommissie. Hoewel er inderdaad geen concrete afspraken zijn gemaakt, hadden de partijen volgens de arbitragecommissie inspanningsverplichtingen om het eens te worden. Ajax zou al op voorhand besloten hebben het kantoor niet te belonen voor de transfer naar United. Omdat 4ComM zou hebben bijgedragen aan het verhogen van het bod van Manchester United van 80 naar 95 miljoen euro, verdient het bedrijf een vergoeding, volgens de commissie. Een paar dagen geleden oordeelde deze dat Ajax 4ComM niet tien procent, maar het 'redelijke bedrag' van 1,25 miljoen euro moet uitkeren.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax slaat enorme slag: ‘Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente en AZ zouden er een moord voor doen’ 🔗

👉 Miljoenenaankoop die volledig flopte bij Ajax had 'best bij het type spel van Farioli gepast' 🔗

👉 Lasse Schöne spreekt met Ajax over mogelijke terugkeer 🔗

👉 HEMA zet Weghorst te kakken op social media, ervaringsdeskundige spreekt er schande van 🔗

👉 'Napoli wil Ajax-sterkhouder voor 20 miljoen losweken' 🔗