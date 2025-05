Lasse Schöne spreekt met Ajax over mogelijke terugkeer

sluit niet uit dat hij in de nabije toekomst terug gaat keren bij Ajax. De Deense middenvelder van NEC verklapt in gesprek met De Telegraaf dat hij 'een goed gesprek heeft gevoerd met Menno Geelen, de algemeen directeur van Ajax.

Voor Schöne komt er zondagmiddag mogelijk een eind aan zijn imposante voetbalcarrière. Als de 38-jarige middenvelder zich met NEC niet weet te kwalificeren voor de play-offs om Europees voetbal, dan zal het Eredivisie-duel met Heracles de laatste wedstrijd uit zijn carrière zijn. De controleur kan terugkijken op een zeer succesvolle carrière met onder meer drie landskampioenschappen en een bekerwinst met Ajax.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ballenjongen FC Groningen komt met reactie op voorval met Matheus en noemt 'aardige vent' van Ajax

'Er wordt mij de laatste tijd vaak gevraagd of ik het voetbal niet spuugzat ben, maar dat is het niet zo zeer. Voetbal is mijn passie, nog steeds, en heeft me veel gegeven, maar het zin hem in de verplichting, het feit dat mijn agenda er volledig door wordt beheerst. Dáár ben ik klaar mee", aldus Schöne, die in het verleden meermaals heeft uitgesproken dat een carrière als trainer niets voor hem is.

LEES OOK: 'Francesco Farioli maakt elke maand duizenden euro's over naar Gordon'

Desalniettemin sluit Schöne een andere rol in de voetballerij niet uit. De 38-jarige middenvelder hint zelfs op een terugkeer bij Ajax. "Ik heb ook een goed gesprek met algemeen directeur Menno Geelen gevoerd. We kijken na de zomer welke rol ik bij Ajax zou kunnen vervullen", aldus Schöne, die tussen 2012 en 2019 liefst 287 officiële wedstrijden voor Ajax speelde, waarin hij goed was voor 64 doelpunten en 52 assists.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax ontvangt open sollicitatie voor terugkeer van uitblinkende aanvaller 🔗

👉 Johan Derksen heeft duidelijke boodschap voor Sjaak Swart na tirade over arbitrage 🔗

👉 Ajax-watcher komt met onheilspellende voorspelling: 'Recept voor gedonder' 🔗

👉 Ajax-fans kunnen mededeling KNVB niet geloven 🔗

👉 Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar 🔗