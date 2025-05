Ballenjongen FC Groningen komt met reactie op voorval met Matheus en noemt 'aardige vent' van Ajax

De veelbesproken ballenjongen van FC Groningen heeft gereageerd op het voorval met tijdens Groningen - Ajax (2-2). Sommige Ajacieden konden het gedrag van de jongen waarderen, anderen niet.

Toen het tijdens het een-na-laatste Eredivisieduel nog 1-2 stond, wilde Matheus een bal niet teruggeven aan de ballenjongen. Een flink aantal minuten stond de jongen bij de Ajax-bank, maar dat leverde niks op. Naderhand, toen Ajax met 2-2 gelijk had gespeeld, zette de ballenjongen Matheus nog even voor schut.

Volgens de ballenjongen waren de reservespelers van Ajax met vervelende tactieken bezig om tijd te rekken. “Iemand zei tegen me dat ik de bal moest gaan opeisen omdat ze hem de hele tijd in het veld gooiden”, vertelt de jongen in gesprek met RTV Noord. “Ik liep erheen en zei tegen die keeper (Matheus, red.): ‘Mag ik de bal terug?’ Maar hij wilde hem niet teruggeven.” De ballenjongen probeerde ook het een en ander bij collega's van Matheus, maar dat bleek tevergeefs. “Ik ging ook naar andere spelers van Ajax toe. Ik vroeg aan hen of zij de bal voor mij konden pakken. Ik kreeg hem namelijk niet en ik ga ook niet duwen en trekken, dat heeft ook geen nut.”

De reacties op het gesmeek van de ballenjongen waren veelal negatief. “Sommigen reageerden wel, sommigen niet. Ze (de Ajax-spelers, red.) vonden het irritant en kinderachtig. Ze zeiden: ‘Je hebt al een bal.’ Tja... Ik moest gewoon die bal opeisen. Brobbey vond het bijvoorbeeld helemaal niet leuk dat ik dat deed." De jongen heeft wel complimenten over voor één Ajacied. "De derde keeper (Jay Gorter, red.) vond het wel weer grappig. Hij gaf me nog een knuffel. Dat is ook wel een aardige vent, hoor.” Uiteindelijk stond de ballenjongen enorm lang te wachten bij de reservespelers van Ajax. "Acht à tien minuten, denk ik. Best kinderachtig, hè?"