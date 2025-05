Ballenjongen zet Matheus flink voor schut na laatste fluitsignaal Groningen - Ajax

Voor Ajax was woensdag een bijzonder pijnlijke avond, maar reservekeeper Matheus werd allesbehalve geholpen bij het verwerken van die teleurstelling. De Braziliaan hield een tijdje een bal weg van een ballenjongen tijdens de slotfase en laatstgenoemde haalde na het laatste fluitsignaal zijn gram.

De Amsterdamse ploeg speelde allesbehalve goed voetbal in de Euroborg, maar leek lang toch aan het langste eind te gaan trekken. Na een onnodige overtreding van Josip Sutalo in de laatste minuten, viel de bal via een vrije trap echter plots achter Remko Pasveer: 2-2. De ploeg van Francesco Farioli probeerde nog het een en ander in de absolute slotfase, maar moest genoegen nemen met een punt. Daardoor is PSV nu koploper en favoriet om zondag kampioen te worden.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voordat die allesbepalende goal viel, speelde Matheus nog een negatieve hoofdrol. De doelman, die overigens op de bank zat, hield een bal naar het schijnt 'minutenlang' weg van een ballenjongen. Laatstgenoemde probeerde van alles, maar Matheus wilde de bal niet teruggeven, in de hoop dat FC Groningen daarmee meer tijd zo kwijtraken.

LEES OOK: Rafael van der Vaart snapt he-le-maal niks van reactie PSV op uitglijder Ajax

De noordelijke équipe had echter genoeg tijd om de 2-2 te maken, waarmee Ajax in rouw werd gedompeld. Op een TikTok-video zien we hoe de jonge ballenjongen vervolgens nog even zijn gram komt halen bij Matheus, door een bal aan hem aan te bieden. De keeper kon, om meerdere redenen, wel door de grond zakken.