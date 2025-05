Matheus krijgt flinke kritiek na onsportieve actie tijdens FC Groningen - Ajax

Ajax-doelman Lima Magalhães heeft de wenkbrauwen doen fronsen bij de wedstrijd tegen FC Groningen. De reservekeeper van de Amsterdammers zorgde volgens RTV Noord-journalist Stefan Bleeker voor een 'bijzonder moment' in de Euroborg.

Op bezoek bij FC Groningen kon Ajax woensdagavond een belangrijke stap zetten richting de titel. Het liep op bezoek bij de Trots van het Noorden echter helemaal verkeerd voor de ploeg van trainer Francesco Farioli. In extremis incasseerde het een late gelijkmaker, waardoor Ajax door de overwinning van PSV de koppositie verspeelde.

Na afloop van het duel in de Euroborg deelde Bleeker van RTV Noord beelden van de Braziliaanse doelman Matheus die, ondanks het feit dat hij niet speelde, een negatieve hoofdrol opeiste. "Bijzonder moment in Euroborg op het moment dat Ajax nog voor staat. Reservedoelman Matheus weigert minutenlang de bal terug te geven aan een ballenjongen van FC Groningen", aldus de journalist.

Ajax stond op het moment van de video nog met 1-2 voor in de Euroborg. De actie van Matheus had alleen niet het gewenste resultaat voor Ajax. Diep in de blessuretijd moest Remko Pasveer alsnog vissen, nadat Thijmen Blokzijl uit een vrije trap de 2-2 tegen de touwen kopte. De jonge verdediger dompelde Ajax daarmee in diepe rouw.

Matheus krijgt onderuit de zak

Op X krijgt Matheus er flink van langs voor zijn onsportieve actie. "En maar klagen over anderen.. trieste club!", plaatst iemand op het social mediakanaal. "Matheus tyfusclown", pent een ander. "En maar janken over Goes. Hebben zelf één grote GGZ-instelling als selectie met die Berghuis en deze sneuneus", klinkt het ook nog. Daarnaast wordt de Braziliaan ook nog een 'sneuneus' genoemd.

Er zijn echter ook X-gebruikers die het gedrag van Etienne Vaessen na afloop van de wedstrijd erbij halen. De FC Groningen-doelman leek na het laatste fluitsignaal van Jeroen Manschot vuistslagen uit te delen aan iemand van Ajax. "Kinderachtig? Zeker! Maar altijd beter dan een keeper die erop los slaat", valt er te lezen op X. "Bijzonder moment in Euroborg op het moment dat de wedstrijd al voorbij is. Doelman Vaessen slaat in op assistent Ajax", plaatst iemand met de beelden van het incident erbij.

De ballenjongen zelf leek overigens niet al te veel haast te hebben met het terugveroveren van de bal. De tiener had namelijk nog alle tijd voor een dolletje met Jay Gorter, de derde doelman van Ajax, en gaf hem zelfs een omhelzing.

Bijzonder moment in Euroborg op het moment dat Ajax nog voor staat. Reservedoelman Matheus weigert minuten lang de bal terug te geven aan een ballenjongen van FC Groningen. pic.twitter.com/iojdXmaHrF — Stefan Bleeker (@StefanBleeker) May 14, 2025 Bijzonder moment in Euroborg op het moment dat de wedstrijd al voorbij is. Doelman Vaessen slaat in op assistent Ajax. pic.twitter.com/2UXfIGNJ5g — Luuk (@Luukk_J) May 15, 2025

