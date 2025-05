Farioli benoemt bizar lichtpuntje voor Ajax na verspelen koppositie

Ajax-trainer Francesco Farioli is niet van plan om de handdoek in de ring te gooien. De Italiaanse oefenmeester zag zijn ploeg teleurstellend gelijkspelen in de Euroborg tegen FC Groningen (2-2) en verloor daarmee de koppositie aan PSV. Desondanks houdt Farioli hoop op een goede afloop.

De afgelopen weken zag Ajax een voorsprong van negen punten op PSV verdampen. De Amsterdammers gingen onderuit tegen FC Utrecht (4-0), speelden gelijk tegen Sparta Rotterdam (1-1), verloren van NEC (0-3) en wisten woensdagavond voor die vierde maal op rij niet tot een zege te komen. In treffer van Thijmen Blokzijl in extremis voorkwam dat Ajax het kampioenschap nog in eigen hand heeft.

Artikel gaat verder onder video

“Het is nooit makkelijk om direct na zo’n late gelijkmaker voor de camera te staan, maar het is hoe het is het", zo geeft Farioli na afloop toe voor de camera van ESPN. "Maar ik heb weken geleden al gezegd dat het nog niet voorbij was, en dat geldt nog steeds. We hebben nog één wedstrijd te gaan. We moeten er gewoon vol voor blijven gaan.”

LEES OOK: Tweet van Ajax valt compleet verkeerd bij eigen supporters

De fraaie uitgangspositie zag Ajax de voorbije weken als sneeuw voor de zon verdwijnen, toch geniet Farioli van die onvoorspelbaarheid in de sport. "Dat is precies waarom we allemaal van voetbal houden. Een goal in de laatste minuut kan euforie of teleurstelling brengen. Vandaag was het het laatste, maar dat hoort bij het voetbal", aldus de Italiaan.

“We hebben alles gegeven, daar twijfel ik niet aan. We creëerden voldoende kansen, kwamen op een 0-1 voorsprong en hadden voldoende mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen We kwamen goed terug na de 1-1, maar in de slotfase gaat het alsnog mis. Dat is bitter", vervolgt Farioli, die e handdoek nog niet in de ring wil gooien. “We hebben gestreden, maar het was vandaag niet genoeg. Er is nog een laatste gevecht. Voetbal blijft onvoorspelbaar, dus wie weet wat er nog gebeurt.”

LEES OOK: Zwaar teleurgestelde Klaassen heeft vervelende verplichting na Groningen - Ajax: 'Eerlijk gezegd...'

Farioli in de bres voor Sutalo

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd in de Euroborg krijgt Farioli de vraag of hij verdediger Josip Sutalo iets verwijt. De Kroaat veroorzaakte diep in blessuretijd de vrije trap waar uiteindelijk de gelijkmaker uit viel. "Ik neem hem niets kwalijk. Hij deed er alles aan om de bal te heroveren, dat is een manier van verdedigen die hij altijd hanteert. Dat gaat vaak goed, nu is het een overtreding", spring de Italiaan in de bres.

Ook zichzelf verwijt de oefenmeester niets. "We hebben alles gegeven. Het was niet genoeg. Alles dat we hebben gedaan dit seizoen was met de beste bedoelingen. Het was marathon, we hebben meer dan zeven punten gehaald. Het is natuurlijk moeilijk om vanavond blij te zijn, maar zoals ik zondag zei: er zijn ook genoeg positieve punten.

"Voor de wedstrijd van zondag is het van belang om het seizoen op de best mogelijke manier afsluiten", is Farioli vastberaden. Daarnaast ziet daarnaast nog opvallend lichpuntje. "Het gat tussen Ajax en PSV was vorig jaar 35 punten. We zijn 34 punten dichter bij PSV dan we vorig seizoen waren", besluit hij.

➡️ Meer nieuws over de titelstrijd

👉 Hans Kraay junior voorspelt Eredivisie-kampioen: 'Daar zet ik mijn geld op' 🔗

👉 PSV bereidt zich voor op mogelijk kampioensfeest 🔗

👉 Oud-PSV'er leeft mee met Ajax-spelers: 'Voelt als extra zak aardappelen' 🔗

👉 'Vader en zoon die het lot van Ajax bepalen, wat een verhaal zou dat zijn' 🔗

👉 Ajax-fans kunnen mededeling KNVB niet geloven 🔗