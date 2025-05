Zwaar teleurgestelde Klaassen heeft vervelende verplichting na Groningen - Ajax: 'Eerlijk gezegd...'

had er woensdagavond na afloop van de ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax (2-2) weinig trek in om ESPN te woord te staan. De middenvelder was, samen met Mika Godts, de enige Ajacied die na het laatste fluitsignaal in de Euroborg de moeite nam om in gesprek te gaan met verslaggever Cristian Willaert. Klaassen gaf eerlijk toe dat hij er alleen stond omdat het ‘moest’ en liet ook duidelijk merken weinig met de vragen van Willaert te kunnen.

Klaassen was woensdagavond een van de spelers bij Ajax die zijn basisplaats was kwijtgeraakt na de ontluisterende nederlaag tegen NEC van afgelopen zondag. De Amsterdammers gingen op eigen veld met 0-3 onderuit en zagen de voorsprong op PSV daardoor slinken tot één punt. Ze wisten wat er woensdagavond in Groningen moest gebeuren: winnen om de voorsprong op PSV intact te houden en de titel daarmee in eigen hand te houden. Ajax stevende door een doelpunt van Wout Weghorst in de tweede helft lang af op de zege, maar gaf die diep in de blessuretijd alsnog uit handen. Klaassen verscheen dan ook erg teleurgesteld voor de camera van ESPN.

“Natuurlijk zeg je tegen elkaar dat je vandaag (woensdag) weer volle bak moest gaan en dat we alles nog in eigen hand hadden”, zo liet Klaassen in gesprek met Willaert zijn licht schijnen over de aanloop naar de belangrijke ontmoeting met FC Groningen. “Ik denk dat we vandaag ook wel onze rug rechtten. Ik zag wel echt een team op het veld.” Dat leek er dus lang met de zege en drie belangrijke punten vandoor te gaan, maar in extremis ging het pijnlijk mis voor de hoofdstedelingen. Klaassen kreeg van Willaert de vraag of hij Ajax beter vond spelen dan afgelopen zondag tegen NEC. “Het is een heel ander soort wedstrijd, dat zijn niet te vergelijken wedstrijden. Maar we zaten beter in de wedstrijd dan zondag. Dat zeker, maar ja zo’n laatste bal… Zeg het maar.”

Klaassen had ‘niet het gevoel dat Ajax het nog weg ging geven’

Er ging voorafgaand aan de late gelijkmaker van FC Groningen het een en ander mis bij Ajax. Zo beging Josip Sutalo een overtreding op een plek waar hij helemaal niet op die manier hoefde in te grijpen. Uit de scherp aangesneden vrije trap van Mats Seuntjens viel de bal uiteindelijk voor de voeten van Thijmen Blokzijl, die van dichtbij binnen kon tikken. “Fouten horen bij voetbal. Ik heb nog niet echt de goals teruggezien, maar wat ik zei: ik had op het einde niet meer het gevoel dat we het gingen weggeven, al helemaal niet na die rode kaart.” Daarmee doelde Klaassen op de rode kaart voor Luciano Valente, die in de blessuretijd hard doorging op Jordan Henderson en door scheidsrechter Jeroen Manschot van het veld werd gestuurd.

Is Ajax ‘ingestort’?

Willaert begon vervolgens over de matige reeks van Ajax, die de ploeg van trainer Francesco Farioli inmiddels tien punten heeft gekost. “Er zijn mensen die zeggen dat Ajax is ingestort, als je kijkt naar het aantal punten dat jullie verloren hebben. Er zijn ook mensen die zeggen: als je de wedstrijden analyseert, hadden ze ook de andere kant op kunnen vallen en eerder in het jaar hebben ze wedstrijden gehad die goed vielen, die misschien slechter hadden kunnen vallen. Wat vind jij eigenlijk? Zijn jullie ingestort of niet?”, confronteerde de verslaggever Klaassen. “Ingestort klinkt gelijk zo heftig. Maar het is inderdaad minder”, zo reageerde de middenvelder, die geen antwoord had op wat er precies ‘minder’ is. “Ja, vind je het erg als ik dat nu niet allemaal ga analyseren?”

Willaert nam er geen genoegen mee en hoopte toch nog een of twee dingen te horen. Klaassen had daar echter geen zin in. “Eerlijk gezegd ben ik op dit moment gewoon teleurgesteld en dan kom ik hier staan omdat het moet. Maar op dit moment analyseren is gewoon even lastig.” Dat kon Willaert uiteindelijk wel begrijpen. “Dat snap ik ook, en we waarderen dat je hier staat. Je komt de kleedkamer in, iedereen druppelt een beetje die kleedkamer in. Nou ja, na dat nog soort van UFC-gevecht dat uitbreekt op het veld. Wat was dat? Ik heb weleens een opstootje gezien op het veld, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus Willaert. Klaassen wilde zich daar echter niet over uitlaten. “Geen idee. Er gebeurde van alles.”

Een zwaar geteleurgestelde Davy Klaassen denkt dat Ajax de titel weggegeven heeft ❌



"Ik kom hier staan omdat het moet, maar analyseren is nu lastig"#groaja — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2025

