Valente onthult opvallende boodschap Henderson na rode kaart

is het oneens met de rode kaart die hij woensdagavond ontving in de slotfase van FC Groningen – Ajax. De spelmaker werd in de blessuretijd van het veld gestuurd na een forse tackle op Henderson. Volgens Valente was Henderson zelf echter verbaasd door de sanctie.

“Ik denk dat we een goede wedstrijd speelden en er aardig in zaten. Uiteindelijk komt het rodekaartmoment”, zegt Valente tegen ESPN. “Dat is supervervelend. Voor mijn gevoel raak ik ook de bal. Dan denk je eigenlijk ‘de wedstrijd is klaar’, want je komt met tien man te staan.”

Enkele minuten later liep Valente naar binnen. “Ik bleef nog op het veld staan, want ik zag de scheidsrechter aan zijn oor zitten. Ik dacht dat hij het misschien nog zou terugdraaien. Ik was ervan overtuigd dat ik de bal raakte. Henderson zei zelf ook nog tegen mij: ‘Oh, je hebt rood gekregen?’ Hij was heel erg verbaasd.”

“Helaas werd de rode kaart niet teruggedraaid”, zegt Valente, waarna hij de beelden te zien krijgt van zijn overtreding. “Misschien kom ik ongelukkig op zijn hak, maar voor mijn gevoel raak ik gewoon de bal. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.” Valente zegt zich ‘eigenlijk niet’ iets te kunnen voorstellen bij de beslissing van Jeroen Manschot. “Ik was in ieder geval blij met de 2-2. Mooie ontlading, ook omdat ik teleurgesteld binnen zat.”

Valente hoopt op seponering

Valente moet rekening houden met een schorsing en heeft daarmee mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Groningen gespeeld. “Ik hoop eigenlijk zondag te kunnen spelen”, zegt hij zelf. “Ik hoop niet dat het m’n laatste was. En we kunnen de play-offs nog halen.” De komende dagen zal blijken of de rode kaart inderdaad geseponeerd wordt. “Ik hoop het wel.” De aanvallende middenvelder erkent dat hij openstaat voor een transfer. Hij wordt momenteel met name in verband gebracht met Feyenoord.