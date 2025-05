Ajax verliest koppostie aan PSV na dramatische ontknoping in Groningen

Ajax is op de voorlaatste speeldag van de Eredivisie de koppositie kwijtgeraakt aan PSV. De Amsterdammers speelden in extremis met 2-2 gelijk op bezoek bij FC Groningen, dat in de negende (!) minuut van de blessuretijd via verdediger Thijmen Blokzijl nog langszij kwam. De Eindhovenaren waren tegelijkertijd met 4-1 te sterk voor Heracles Almelo en staan zo, met nog één wedstrijd te gaan, weer bovenaan.

FC Groningen - Ajax 2-2

Francesco Farioli voerde ten opzichte van de smadelijke 0-3 thuisnederlaag tegen NEC een viertal wijzigingen door in de basisopstelling van Ajax. Jorrel Hato verhuisde van de linskbackpositie naar het centrum van de verdediging, waardoor Daniele Rugani naar de bank werd verwezen en Jorthy Mokio de positie van Hato overnam. Op het middenveld begon Kian Fitz-Jim in plaats van Davy Klaassen, terwijl Brian Brobbey en Mika Godts terugkeerden in de aanval ten koste van Wout Weghorst en Steven Berghuis. Vooraf klonken vanuit Groningse hoek stevige teksten ("Woensdag gehaktdag", sprak doelman Etienne Vaessen onder meer), maar de thuisploeg had in de eerste helft aanvallend weinig te vertellen. Vaessen voorkwam nog wel de 0-1, maar had geen antwoord op een ziedend schot uit een lastige hoek van rechtsback Anton Gaaei, die Ajax na een klein halfuur op 0-1 zette. Daarmee was de ruststand direct ook bereikt.

Waar Groningen voor rust nauwelijks gevaar wist te stichten, was het vlak na de hervatting wél raak voor de thuisploeg. Een gevaarlijk indraaiende voorzet van Stije Resink belandde bij de tweede paal, waar Thom van Bergen voor de uitkomende Remko Pasveer redding kon brengen raak volleerde: 1-1. Het bleek het startsein voor een sterkere fase van de Groningers, waarin de 2-1 meer in de lucht leek te hangen dan de 1-2. Farioli voerde na een halfuur een dubbele wissel door: Mokio kon niet verder en werd vervangen door Owen Wijndal, terwijl Berghuis de plek van Bertrand Traoré innam. Even later mocht ook Weghorst van de bank komen, en dat bleek - zoals wel vaker dit seizoen - een gouden zet van Farioli. Koud in het veld zette de spits zijn voet tegen een ragfijne voorzet van Berghuis en lag de 1-2 achter Vaessen. Groningen probeerde nog wel wat terug te doen, maar verder dan een gevaarlijke kopbal (over) kwam de thuisploeg lange tijd niet. Aan de andere kant werd de derde Ajax-treffer, gemaakt door Berghuis, vanwege buitenspel geannuleerd. Groningen haalde niet met elf man het eindsignaal. De uitvoerig bewierookte Luciano Valente werd na een harde tackle op Jordan Henderson met rood naar de kant gestuurd. In ondertal knokte Groningen zich echter op het állerlaatste moment nog terug. In minuut negen van de blessuretijd was Thijmen Blokzijl na een vrije trap de gevierde man: 2-2. Ajax was daarna niet meer bij machte nog iets terug te doen en moet hopen dat PSV zondag nog punten morst bij Sparta, anders is de titel definitief uit de handen geglipt.

PSV - Heracles Almelo 4-1

Bij PSV keerde Sergiño Dest, die zondag sterk inviel tegen Feyenoord (2-3 winst), terug in de basis omdat Richard Ledezma geschorst was vanwege zijn gele kaart in De Kuip. Daarnaast koos Peter Bosz op het middenveld voor Ismael Saibari in plaats van Guus Til. PSV nam voor rust al ruim afstand van de bezoekers uit Almelo. Na een kleine twintig minuten tekende Malik Tillman met een gelukje voor de openingstreffer. De Amerikaan schoot via een Heracles-been raak. Saibari tekende amper drie minuten later voor de 2-0 en was tien minuten voor rust ook verantwoordelijk voor de derde Eindhovense treffer. Vijf minuten later had Tillman met een fraai afstandsschot in de kruising ook zijn tweede van de avond te pakken. Het betekende tevens de honderdste Eredivisietreffer van PSV dit seizoen, waarmee de club de eerste in de geschiedenis van de competitie is die die mijlpaal twee jaar op rij bereikt. Zijn 4-0 betekende tevens de ruststand.

In het tweede bedrijf nam PSV gas terug. Na vijf minuten ging een golf van verlichting door het Philips Stadion toen het nieuws doorsijpelde dat Ajax zo'n 250 kilometer noordelijker de 1-1 had moeten slikken. Joey Veerman, die op het punt stond een hoekschop te nemen, werd door de toeschouwers op de hoogte gebracht en stak juichend zijn armen in de lucht. Dat bleek uiteindelijk, na de late gelijkmaker in Groningen, terecht. Dat Mario Engels een kwartier voor tijd nog voor de eretreffer voor Heracles zorgde, was dan ook alleen voor de statistieken nog van waarde. PSV heeft zondag aan een overwinning bij Sparta genoeg om de landstitel van vorig seizoen te prolongeren.

