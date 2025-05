NOS-journalist biedt excuses aan bij Francesco Farioli

Arman Avsaroglu heeft zijn excuses aangeboden aan Ajax-trainer Francesco Farioli. De commentator van de NOS geeft toe dat hij en zijn collega’s ‘in de spiegel moeten kijken’ en geeft Farioli gelijk naar aanleiding van zijn eerdere uitspraken over de landstitel.

Ajax verloor afgelopen zondag met 0-3 van NEC Nijmegen en heeft daarmee de titelstrijd nieuw leven ingeblazen. Enkele weken geleden stond de formatie van Farioli nog negen punten voor op concurrent PSV, maar de trainer weigerde over het kampioenschap te praten, tot ergernis van journalisten.

LEES OOK: Diepe teleurstelling in keuzes Farioli en opmerkelijke wissel geëist bij Ajax

"Mag ik beginnen met een mea culpa?”, begint Avsaroglu in de NOS Voetbalpodcast. “We hebben Farioli natuurlijk lang uitgelachen en belachelijk gemaakt doordat hij niet over die titel wilde praten bij Ajax. Als journalisten kijken we niet heel vaak naar onszelf in de spiegel, maar misschien moeten we dat ook eens doen. Want Farioli had gewoon gelijk."

"Wij wilden hem dat soort uitspraken maar aanpraten”, gaat de commentator verder. “Daar is Farioli altijd tegen ingegaan. Dat is met een reden geweest, zo blijkt, want misschien zag hij wel aankomen dat dit elftal onder druk daar helemaal niet tegen bestand is. Misschien moeten we dat dus gewoon niet meer doen." Avsaroglu spreekt niet alleen namens zijn collega’s, maar maakte zichzelf ook schuldig aan kampioenskoorts: “Ik heb hem er ook naar gevraagd, na een gewonnen wedstrijd tegen Willem II (13 april, red.) Toen wilde ik eigenlijk wel van hem horen dat Ajax kampioen ging worden."

