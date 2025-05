Bosz over titelstrijd met Ajax: 'Natuurlijk willen we kampioen worden, maar niet ten koste van...'

Peter Bosz spreekt zich dinsdagmiddag uit over de strijd om de landstitel tussen PSV en Ajax, die sinds afgelopen zondag weer helemaal open ligt. De trainer van de Eindhovenaren stelt dat hij met zijn elftal uiteraard 'vol' voor de titel gaat. Dat betekent echter niet dat Bosz onverantwoorde risico's gaat nemen met , die afgelopen zondag als invaller een hoofdrol voor zich opeiste in de gewonnen topper tegen Feyenoord (2-3).

Dest kwam in De Kuip al na 26 minuten als vervanger van Richard Ledezma, die al geel op zak had, binnen de lijnen. Met de oud-Ajacied in de gelederen knokte PSV zich terug van een 2-0 achterstand naar een 2-3 zege. Luttele uren later ging koploper Ajax met 0-3 onderuit tegen NEC, waardoor het gat tussen beide clubs op de ranglijst is geslonken tot een enkel puntje in het voordeel van de Amsterdammers. "Ik vond het voor ons een prima uitslag in Amsterdam", wordt Bosz geciteerd door Voetbal International. "Nu komt de eerste plaats in zicht met een punt achterstand. We gaan er vol voor", aldus de trainer.

Bosz benadrukt dat PSV vooral bezig is met dat waar het invloed op heeft: het winnen van de twee resterende wedstrijden. Woensdag komt Heracles Almelo op bezoek in het Philips Stadion, waarna PSV het seizoen zondag afsluit met een uitduel bij Sparta Rotterdam. "We gaan tegen Heracles aanvallen, proberen goed te voetballen en we moeten winnen", zegt Bosz. De titelstrijd speelt daarbij mentaal wel degelijk een belangrijke rol, denkt de trainer: "Ik vind niet dat wij frank en vrij kunnen voetballen, er staat altijd spanning op. Die moet er ook opstaan. Daarom zijn we ook een topclub. Maar er zijn verschillende soorten druk en spanning. Dat wat we nu voelen, geeft natuurlijk energie", wordt Bosz op X geciteerd door VI-verslaggever Marco Timmer.

PSV kan tegen Heracles sowieso geen beroep doen op Ledezma, die door zijn gele kaart in De Kuip geschorst is. Daarnaast zijn ook de langer uitgeschakelde Ricardo Pepi, Lucas Pérez, Rick Karsdorp en Jerdy Schouten niet van de partij. Het ontbreken van Ledezma betekent echter niet dat Dest automatisch verzekerd is van een basisplaats, zegt Bosz: "We willen natuurlijk kampioen worden, maar het mag niet ten koste van deze jongen gaan. Hij komt terug van een kruisbandblessure daar moeten we goed naar kijken. Tegen Feyenoord zag ik wel weer flarden van de Dest die ik van vorig seizoen ken." Daarbij heeft Bosz al een alternatief in gedachten: "Mauro naar rechts en Malacia op links is zeker een optie als we besluiten Dest niet te laten starten."

