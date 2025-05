Bosz doet na 26 (!) minuten pijnlijke ingreep bij Feyenoord - PSV

Peter Bosz heeft een razendsnelle wissel doorgevoerd in de topper tussen Feyenoord en PSV. De trainer verving na 26 minuten spelen door .

Ledezma incasseerde in de zeventiende minuut een gele kaart nadat hij Igor Paixão neerhaalde. Uit de reacties op de tribune viel af te leiden dat sommige thuissupporters een rode kaart op zijn plaats was, maar door de nabijheid van Mauro Júnior was er volgens scheidsrechter Danny Makkelie geen sprake van een doorgebroken speler.

Feyenoord stond op dat moment al met 2-0 voor, dankzij doelpunten van Igor Paixão en Givairo Read. Het moment van de overtreding was niet de eerste keer dat Ledezma het moeilijk had met Paixão. In de wetenschap dat de vleugelverdediger de rest van de wedstrijd op zijn tellen moest passen, koos Bosz ervoor om Dest binnen de lijnen te brengen.

Overigens is de kans aanzienlijk dat Dest woensdag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo een basisplaats heeft, want Ledezma pakte tegen Feyenoord zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De Amerikaan is daardoor geschorst.

Dest komt erin. Ledezma eraf na 24 hele moeilijke minuten. Hij heeft al geel, dus dat zal de uitleg van Bosz na afloop vast zijn. Bijzondere wissel bij PSV. — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 11, 2025 Bosz grijpt in en gaat Dest brengen, je zou zeggen begin dan met hem… #psv — Marco Timmer (@marcotimmer) May 11, 2025

