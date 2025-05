Hans Kraay junior voorspelt Eredivisie-kampioen: 'Daar zet ik mijn geld op'

PSV kroont zich dit weekend tot kampioen van de Eredivisie. Dat stelt Hans Kraay junior in gesprek met Voetbal International. De ESPN-analist zou zijn geld op de ploeg van trainer Peter Bosz zetten.

De Eredivisie kent deze jaargang toch wel een krankzinnig verloop. Bij het ingaan van de winterstop leek PSV nog ongenaakbaar op weg naar prolongatie van de titel in de Eredivisie. De Eindhovenaren hadden een voorsprong van negen punten op Ajax, dat op dat moment tweede stond op de ranglijst.

LEES OOK: 'Vader en zoon die het lot van Ajax bepalen, wat een verhaal zou dat zijn'

Na de winterstop kwam de klad erin bij PSV en verspeelde het de koppositie door in de eerste zeven wedstrijden na de winterstop tweemaal te verliezen en drie keer gelijk te spelen. Door de 0-2 nederlaag in eigen huis tegen Ajax keken de manschappen van Bosz plots tegen een achterstand van negen punten op de Amsterdammers aan.

Ajax had de 37ste landstitel voor het grijpen, maar de laatste weken is er zand in de motor van de formatie van trainer Francesco Farioli gekomen. Tegen FC Utrecht (4-0 nederlaag), Sparta Rotterdam (1-1) en NEC (0-3 nederlaag) verspeelde het liefst acht punten van de riante voorsprong van negen punten die het had.

LEES OOK: Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar

Ajax heeft 'Bibberitus'

Kraay junior stelt dat ook dat Ajax 'opeens Bibberitus heeft gekregen', iets waar geen medicijn voor is. "‘Dat is het vervelende, net zoals voor heimwee en jaloezie zijn er voor Bibberitus geen pillen. Ik kan alleen maar denken aan mijn trainers. De door Erik ten Hag en mij zo bewierookte Simon Kistemaker zou als oplossing hebben gevonden: twee avonden Leidseplein. Met als belangrijke mededeling dat de eerste de beste die het in zijn harses haalt om voor 1 uur het pand te verlaten, niet meer speelt", aldus Kraay junior.

Kraay junior zet geld op PSV

Volgens de verslaggever van ESPN moet Farioli proberen om de spelers uit 'de negatieve molen' te halen. "Ajax staat nog steeds een punt voor, speelt niet tegen Lazio-uit en Liverpool-thuis, maar uit bij FC Groningen en thuis tegen FC Twente, al moet ik wel eerlijk bekennen dat ik mijn geld nu op PSV zet", besluit Kraay junior.

