Oud-PSV'er leeft mee met Ajax-spelers: 'Voelt als extra zak aardappelen'

Danny Koevermans begrijpt dat de spelers van Ajax momenteel stress voelen. De voormalig spits van onder meer AZ en PSV weet hoe is om met die druk te maken te hebben. Zo verspeelde Koevermans op de slotdag van het seizoen 2006/2007 de titel na een nederlaag bij Excelsior.

Ajax boog na de winterstop een achterstand van negen punten om in een voorsprong van negen punten. De voorbije drie wedstrijden zag de ploeg van trainer Francesco Farioli deze echter verdampen door een nederlaag bij FC Utrecht (4-0), een gelijkspel tegen Sparta Rotterdam en verliespartij in eigen huis tegen NEC (0-3). Het verschil tussen Ajax en PSV bedraagt nu slechts één punt, met nog twee wedstrijden te gaan.

Koevermans weet hoe het is om te maken te hebben met kampioensstress. De spits was bassispeler van AZ in het seizoen 2006-2007, toen op de slotdag AZ, Ajax en PSV in de race waren om het kampioenschap. "Wij hebben de titel verspeeld tegen Excelsior. Als we daar tien keer tegen spelen hadden we waarschijnlijk negen keer gewonnen. Maar op die dag lukte het niet" aldus Koevermans in gesprek met de NOS.

Na dat seizoen vertrok Koevermans naar PSV, waar hij die stress ook heeft ervaren. "Dat weten de meeste mensen niet, maar wij hadden acht punten voorsprong met nog vijf wedstrijden te gaan. En toen sloeg het bij mij ook op de benen, omdat ik bang was dat het weer mis zou gaan voor mij en mijn ploeg. Dus ik heb de laatste vijf wedstrijden spaghetti-benen gehad en twintig kilo aardappelen op mijn rug", vervolgt hij.

Koevermans weet hoe Ajax-spelers zich voelen

Koevermans denkt te weten hoe de spelers van Ajax zich hebben gevoeld tijdens de wedstrijd tegen NEC . "De warming-up doen, weer in de kleedkamer zitten, naar buiten komen en dan vanaf de tribunes voelen dat net die 2-3 valt (bij Feyenoord - PSV in De Kuip, red.)", gaat Koevermans verder die stelt dat het verschrikkelijk moet zijn geweest. "Als ik daar speler was geweest, zou ik dat als extra zak aardappelen op mijn rug voelen. Ik zou zwaardere benen hebben", gaat Koevermans verder. "Je gaat naar de klok kijken, je moet die goal maken. Dat je dan tegen NEC speelt, maakt op dat moment niet uit."

"Die voelen een extra kampioensdruk. Ga er maar aanstaan. Als je nooit daar gelopen hebt, kun je niet uitleggen aan mensen hoe hoog die druk is", aldus Koevermans, die na afloop de gezichtsuitdrukkingen op het hoofd bij de spelers van Ajax zag. "Het leek wel of ze het kampioenschap verspeeld hadden..."

Koevermans heeft advies voor spelers van Ajax

Als ervaringsdeskundige heeft Koevermans dan ook een advies voor de spelers van Ajax: praat van je af. "Dat heb je echt nodig", verzekert hij. "Al is het thuis met je vrouw of een vriend, of ga desnoods naar een sportpsycholoog, het maakt me niet uit. Maar als ik terugdenk aan die tijd, en daar heb ik al vaak genoeg aan teruggedacht, dan denk ik serieus dat dat mij had kunnen helpen", besluit de voormalig spits, die tegenwoordig analist bij ESPN is.

