Kranten wijzen zondebok aan bij Ajax: 'Oliedom, dat mocht hij zich aanrekenen'

Ajax stevende woensdagavond op bezoek bij FC Groningen lange tijd af op een mogelijk cruciale overwinning in de titelstrijd, maar gaf die diep in een knotsgekke blessuretijd toch nog uit handen. Door het 2-2 gelijkspel in de Euroborg kunnen de Amsterdammers de titel zo goed als zeker vergeten, tenzij Sparta Rotterdam zondag roet in het eten gooit voor PSV. De kranten denken vooral dat zich nog lang slecht zal voelen over de slotfase in Groningen.

Davy Klaassen kreeg na afloop van de ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax bij ESPN de vraag of er sprake is van een ‘instorting’ bij de Amsterdammers. De middenvelder vindt het te ‘heftig’ om daarvan te spreken, maar erkent wel dat zijn ploeg de voorbije weken (een stuk) ‘minder’ voor de dag komt. Ajax haalde slechts twee punten uit de laatste vier wedstrijden. Waar het elftal van trainer Francesco Farioli in de maanden ervoor ook moeizame wedstrijden vaak genoeg wist om te zetten in een overwinning, ging het sinds de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht op 20 april van kwaad tot erger.

Artikel gaat verder onder video

“Een tijdje geleden won Ajax menige strijd, ook na slecht voetbal. Nu gaat het mis, soms omdat het tegenzit”, zo schrijft Willem Vissers op de website van de Volkskrant. De verslaggever spreekt van een ‘waanzinnige’ slotfase. “Ajax leidde, Luciano Valente van Groningen kreeg rood voor een forse overtreding op Jordan Henderson. De extra tijd van zes minuten kreeg nog een verlenging. Wout Weghorst nam een bal slecht aan, Groningen zette nog één keer aan en Josip Sutalo maakte een domme overtreding vlak buiten het strafschopgebied: gevaarlijk spel.” Die actie van Sutalo moesten Ajax en de Kroaat bekopen met de gelijkmaker. “Laatste vrije trap: invaller Mats Seuntjens zette de bal voor, iedereen stond voor de neus van doelman Remko Pasveer, collega Etienne Vaessen was mee naar voren getogen en gedroeg zich als een waanzinnige, ook na het duel. Thijmen Blokzijl scoorde van dichtbij.”

LEES OOK: Valente onthult opvallende boodschap Henderson na rode kaart

‘Sutalo zal zich deze avond waarschijnlijk nog lang heugen’

De centrale verdediger tikte FC Groningen van dichtbij naast Ajax en dompelde de Amsterdammers daarmee in diepe rouw. Dat het uitgerekend Sutalo was die in de fout ging voorafgaand aan de gelijkmaker van FC Groningen, is veelzeggend voor de laatste weken. De Kroaat is na een moeizaam eerste jaar in Amsterdam bezig aan een uitstekend seizoen, maar ook hij heeft de inzinking van Ajax niet kunnen voorkomen. “Josip Sutalo zal zich de koude lenteavond van woensdag 14 mei 2025 in Groningen waarschijnlijk nog lang heugen. En niet met een warm gevoel”, zo schrijft Jop van Kempen van Het Parool. “Diep in de blessuretijd maakte de Kroatische centrumverdediger een oliedomme overtreding op een aanvaller van Groningen, dat door een rode kaart voor Valente nog maar met tien man op het veld stond. Met een soort karatetrap probeerde Sutalo voor z’n koppende man te komen: vrije trap. (…) We kunnen Sutalo over dertig jaar waarschijnlijk nog wel vragen wat er daarna misging.”

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad zag een ‘bloedstollende slotfase’, met een negatieve hoofdrol voor Sutalo. “Ajax leek het matchpoint wel beet te hebben, maar in een seizoen waarin niks onmogelijk is, gebeurde opnieuw het onvoorstelbare. Dat mocht Josip Sutalo zich aanrekenen. Zijn hoge en gevaarlijke interceptie werd bestraft met een vrije trap. Die werd Ajax in de grimmige slotfase dus fataal”, zo klinkt het. Door het gelijkspel in Groningen heeft Ajax de landstitel niet meer in eigen hand. De ploeg van Farioli zal zondag in elk geval zelf moeten zien te winnen van FC Twente, en in de tussentijd hopen dat Sparta roet in een Eindhovens feestje kan gooien. “Daarvoor heeft Ajax de hulp van Sparta nodig, het Sparta van de in Amsterdam niet geslaagde Maurice Steijn. Anders rest plek twee. Goed voor het rechtstreekse Champions League-ticket, waarvoor de clubleiding voor het seizoen blind en zonder voorwaarden had getekend, maar dat na deze horrorweek nog niet als succes zal worden gevierd”, schrijft Mike Verweij van De Telegraaf.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax ontvangt open sollicitatie voor terugkeer van uitblinkende aanvaller 🔗

👉 Johan Derksen heeft duidelijke boodschap voor Sjaak Swart na tirade over arbitrage 🔗

👉 Ajax-watcher komt met onheilspellende voorspelling: 'Recept voor gedonder' 🔗

👉 Ajax-fans kunnen mededeling KNVB niet geloven 🔗

👉 Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar 🔗