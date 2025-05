Rafael van der Vaart snapt he-le-maal niks van reactie PSV op uitglijder Ajax

Toen woensdag in Eindhoven doorkwam dat Ajax op de valreep punten had verspeeld in Groningen (2-2), brak er een ongekend feest los. Rafael van der Vaart en ervaringsdeskundige Danny Koevermans snappen daar hélemaal niks van.

Ajax kreeg na een moeizame wedstrijd in Groningen in de laatste minuut de deksel op de neus. Na een onnodig weggegeven vrije trap door Josip Sutalo werd de bal door de thuisploeg slim ingebracht. Thijmen Blokzijl gaf het laatste tikje, waarna iedereen die PSV een warm hart toedraagt enorm blij werd. De Eindhovense ploeg staat na het 2-2 gelijkspel van Ajax op de eerste plek, met nog één duel te spelen. Komende zondag speelt PSV uit bij Sparta, wat geen walk-over is.

Artikel gaat verder onder video

Iedereen in het Philips Stadion was euforisch, niet alleen het publiek maar ook de spelers. Het leek erop alsof PSV de titel al had binnengehaald. Er werden onder andere buikschuivers gedaan op het veld. Van der Vaart weet niet wat hij zag, zo geeft hij aan in gesprek met de NOS. "Ik heb gisteren een volksfeest gezien in Eindhoven. Ik snap niet dat de spelers daarin meegingen, want Sparta-uit win je niet zomaar. Ze moeten nog wel aan de bak." De aanvoerder had wel het juiste besef, zag Van der Vaart: "Luuk de Jong maakte dat wel duidelijk."

LEES OOK: Nieuwe beelden: ook Ajax-speler deelt klap uit in Groningen

Niet te vroeg juichen

Door de uitslagen van woensdag wordt alles op de laatste speeldag van de Eredivisie beslist, iets wat ook in 2007 gebeurde. Koevermans was toen speler van AZ, dat eerste stond vóór de laatste speeldag, maar uiteindelijk geen kampioen werd. De analist vertelt bij Voetbalpraat dat hij het feest in Eindhoven ook over the top vond. "Zouden ze dat bij PSV geweten hebben? Ze gingen namelijk helemaal door het geluid. Wij (AZ, red.) wonnen in 2007 de één na laatste wedstrijd van Heerenveen. Toen kwam er ook het bericht binnen vanuit Utrecht dat PSV gelijk had gespeeld. Toen werd er bij ons op het veld feestgevierd, alsof we er al waren." AZ verloor in de 34ste speelronde vervolgens thuis van Excelsior met 3-2, waarna PSV kampioen werd.

De festiviteiten van de AZ-selectie waren dus te voorbarig: “Ik vond dat toen al ongepast, je moet zondag nog spelen namelijk", vervolgt Koevermans. "Je mag blij zijn, laat de supporters helemaal los gaan. Maar ik zag (woensdag, red.) spelers op knieën glijden, ik zag buikglijders van spelers..." Alle wedstrijden op de laatste speeldag (met Sparta - PSV en Ajax - FC Twente) beginnen zondag om 14.30 uur.

➡️ Meer nieuws over FC Groningen - Ajax

👉 Félipe Sanchez Mateos krijgt na FC Groningen - Ajax klappen van Vaessen 🔗

👉 Gaaei komt na Groningen - Ajax met héél ander geluid en plaatst groot vraagteken bij cruciaal moment 🔗

👉 Schokgolf in buitenlandse media na nieuwe Ajax-domper: ‘Een regelrechte zelfdestructie’ 🔗

👉 Matheus krijgt flinke kritiek na onsportieve actie tijdens FC Groningen - Ajax 🔗

👉 Kranten wijzen zondebok aan bij Ajax: 'Oliedom, dat mocht hij zich aanrekenen' 🔗