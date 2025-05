Nieuwe beelden: ook Ajax-speler deelt klap uit in Groningen

Na de bizarre ontknoping van de 33ste speelronde van de Eredivisie, met een late gelijkmaker voor FC Groningen en de hernieuwde koppositie van PSV, gaat het toch ook vooral over de opstootjes die ontstonden op het veld tussen spelers van FC Groningen en Ajax. Nieuwe beelden laten zien dat niet alleen Groningen-keeper klappen leek uit te delen, maar ook een van zijn tegenstanders.

FC Groningen maakte diep in de blessuretijd de 2-2 tegen Ajax, dat de speelronde als koploper begon. PSV won wél van Heracles Almelo (4-1) en is na de wedstrijd de koploper van de Eredivisie, met één punt voorsprong. Na het laatste fluitsignaal in Groningen ging het los tussen de spelers van Ajax en Groningen, nadat er in de 93ste minuut ook al een opstootje was geweest.

Davy Klaassen, Brian Brobbey en Etienne Vaessen leken het met elkaar aan de stok te krijgen. Brobbey en Klaassen leken de keeper vast te pakken aan zijn shirt. Bij Vaessen was ook grote frustratie merkbaar. Hij leek een duw en daarna ook klappen uit te delen. Het was niet duidelijk aan wie. Ook belandde een speler van Ajax, Owen Wijndal op de grond tijdens de schermutselingen.

Op nieuwe beelden is te zien dat de agressie niet alleen van de doelman van Groningen lijkt te komen, maar ook van Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan. De Turk zat de hele wedstrijd op de bank, maar kwam daar vanaf om zich te mengen in het opstootje. Het is niet goed te zien wie er geraakt wordt, als dat al het geval is, maar de speler springt in op de menigte en haalt uit met zijn linkerhand.

