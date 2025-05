Weghorst volkomen belachelijk gemaakt om actie na FC Groningen - Ajax

Het gedrag van na afloop van FC Groningen - Ajax kan op weinig goedkeuring rekening. Volgens journalist Leon ten Voorde probeerde de spits van de Amsterdammers de aandacht weer volledig op zichzelf te richten door na afloop van het veld af te stormen.

Weghorst leek in de Euroborg de matchwinner te worden met de 1-2 en Ajax daarmee op poleposition te zetten voor het kampioenschap. Diep in de blessuretijd kwam FC Groningen nog langszij via Thijmen Blokzijl, waardoor PSV dankzij de 4-1 overwinning de koppositie in de Eredivisie teruggreep.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Schokgolf in buitenlandse media na nieuwe Ajax-domper: ‘Een regelrechte zelfdestructie’

“Het was natuurlijk wel weer de avond van de dramatiek van onze held uit Borne: Wout Weghorst", vertelt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van De Twentsche Courant Tubantia. "Ik krijg tegenwoordig appjes uit Borne als Wout Weghorst huilend van het veld gaat”, haakt zijn collega Fardau Wagenaar in. “Zijn plaatsgenoten, wat vinden die ervan?”, vraagt Ten Voorde vervolgens.

“Die vinden het wat dramatisch. Je kunt niet elke wedstrijd huilend van het veld gaan. Tenminste, het kan wel”, aldus Wagenaar. “Sommige mensen kunnen op commando huilen”, erkent Ten Voorde. “Ik weet niet of het op commando is. Ik denk dat hij dat echt voelt”, neemt Wagenaar het vervolgens op voor Weghorst.

LEES OOK: FC Groningen - Ajax krijgt serieus staartje

Juichen Weghorst 'heel theatraal'

Het juichen van Weghorst na de 1-2 tegen FC Groningen wordt vervolgens ook onder de loep genomen. "Dan maakt hij die goal en dan maakt hij dat gebaar van Ajax en Amsterdam”, vervolgt FC Twente-watcher Ten Voorde.. “Dan maakt hij ook heel theatraal die X”, valt Wagenaar haar collega in de rede. “Voor iemand die altijd FC Twente-supporter is geweest en op Vak-P heeft gestaan, vind ik dat wat merkwaardig, maar goed. En dan na afloop rent hij ook als eerst naar binnen alsof hij weet van: zelfs op dit moment moet ik nog even de camera op mij krijgen. Terwijl je toch maar een ding wilt: je wilt graspollen uit het veld slaan. Je bent van slag, je ligt op het veld, je maakt ruzie”, stelt Ten Voorde.

“Na afloop gingen ze met elkaar op de vuist. Dat is ook een beetje overdreven”, haalt Wagenaar het grote opstootje na afloop van de wedstrijd, waarbij Etienne Vaessen klappen uitdeelde aan Ajax-assistent Félipe Sanchez Mateos, aan. "Dat heb ik nog liever dan dat hij dit doet", bekent Ten Voorde.

"Maar zal hij inmiddels al gesignaleerd zijn? Hij rende zo hard weg. Hij is het stadion uitgerend denk ik”, aldus een cynische Ten Voorde. “Jij doet nu wel heel cynisch over hem. Deze man mag natuurlijk wel emoties voelen. Hij is gewoon wat theatraal, dat maakt het ook leuk”, springt Wagenaar andermaal in de bres voor Weghorst.

➡️ Meer nieuws over FC Groningen - Ajax

👉 Bizarre actie Weghorst na laatste fluitsignaal FC Groningen - Ajax 🔗

👉 Zwaar teleurgestelde Klaassen heeft vervelende verplichting na Groningen - Ajax: 'Eerlijk gezegd...' 🔗

👉 Farioli benoemt bizar lichtpuntje voor Ajax na verspelen koppositie 🔗

👉 Tweet van Ajax valt compleet verkeerd bij eigen supporters 🔗

👉 Valente onthult opvallende boodschap Henderson na rode kaart 🔗