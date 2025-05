Schokgolf in buitenlandse media na nieuwe Ajax-domper: ‘Een regelrechte zelfdestructie’

Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland is het krankzinnige verloop van de Eredivisie het gesprek van de dag. De buitenlandse media zijn vol ongeloof over de bizarre van inzinking van Ajax, waarmee de koppositie weer in handen is gekomen van PSV. Er wordt zelfs gesproken over 'een regelrechte zelfdestructie' van de Amsterdammers.

Ajax had een kleine maand geleden nog een voorsprong van negen punten op PSV. De ploeg van trainer Francesco Farioli wist de laatste vier wedstrijden echter niet winnend af te sluiten. Tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (0-3) werd verloren, terwijl Sparta Rotterdam (1-1) en FC Groningen (2-2) de Amsterdammers op een gelijkspel hielden. PSV bleef wel winnen en nam daarmee de koppositie in de Eredivisie over.

Artikel gaat verder onder video

"Ajax daalt definitief af naar de hel", aldus Diario Sport. "Na drie waarschuwingen op rij werd de nachtmerrie van Ajax werkelijkheid. Een paar weken geleden hadden ze nog negen punten voorsprong op PSV. In een ongekende afdaling naar de hel hebben ze echter een voor PSV onoverbrugbare voorsprong langzaam maar zeker verspeeld en maken ze geen kans meer om kampioen te worden", luidt het harde oordeel.

LEES OOK: Farioli benoemt bizar lichtpuntje voor Ajax na verspelen koppositie

Het Italiaanse Corriere dello Sport heeft nog hardere kritiek voor Ajax, waarbij vooral hun landgenoot het flink moet ontgelden. "Farioli, wat een grap", kopt de krant. "De gelijkmaker van Thijmen Blokzijl was een hele koude douche voor Ajax en de staf. De Amsterdammers verspelen het kampioenschap in de Eredivisie."

'Een regelrechte zelfdestructie'

Het Franse L'Équipe is ook keihard in zijn oordeel en rept zelfs over sabotage. "Een regelrechte zelfdestructie", aldus de Franse krant. "Tot minuut 99 had Ajax nog een voorsprong van een punt op de ranglijst, maar in de blessuretijd werd het teruggedrongen en viel de gelijkmaker, die zeer ernstige gevolgen heeft. En het tegendoelpunt van de tegenstander zorgde voor vreugdetaferelen in het Philips Stadion. Een onverwachts cadeau voor PSV."

Belgen spreken van bizarre ommekeer

"Wát een ommekeer in Nederland", aldus Het Laatste Nieuws uit België. "Na een nieuwe misstap in Groningen, waar de gelijkmaker in minuut 99 (!) viel, lijkt Ajax een zekere titel helemaal te hebben weggegeven. Eerst pakte Valente rood voor een schaar langs achter op Henderson. Maar toen moest het strafste nog komen…"

LEES OOK: Kranten wijzen zondebok aan bij Ajax: 'Oliedom, dat mocht hij zich aanrekenen'

Ook bij het Belgische Nieuwsblad is het debacle van Ajax onderwerp van gesprek. "Ai, ai, Ajax… Terwijl de titel de Amsterdammers enkele weken geleden niet meer kon ontglippen, is de ploeg van coach Farioli het plots helemaal uit handen aan het geven. PSV Eindhoven liet er woensdagavond geen gras over groeien. Noa Lang deed al een vreugdedansje en ook Luuk De Jong was door het dolle heen. PSV klimt met nog één speeldag te gaan plots naar de leiding."

'Puur drama'

Het Duitse Kicker noemt de bizarre ontknoping in de Euroborg van woensdagavond 'puur drama'. "Ajax is de voorsprong op PSV al weken aan het verspelen", benadrukt de Duitse krant. "Na de vierde wedstrijd op rij zonder zege zijn de Amsterdammers de koppositie op de ranglijst definitief kwijt aan PSV."

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Wesley Sneijder maakt indruk met uitspraken over Ajax: 'Maak die man assistent!' 🔗

👉 Ajax-supporters zijn druk aan het appen en richten zich tot twee mogelijke hoofdrolspelers 🔗

👉 'Weghorst doet net alsof zijn hele familie is omgekomen als hij verliest' 🔗

👉 Derksen veegt de vloer aan met 'meest zwakke' Ajax-speler: 'Kan toch niet meer?' 🔗

👉 'Allerslechtste voetballer van de Eredivisie' loopt bij Ajax rond: 'Hij kan helemaal niks' 🔗