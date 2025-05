FC Groningen - Ajax krijgt serieus staartje

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax krijgt mogelijk nog een vervelend staartje voor doelman . De aanklager betaald voetbal is namelijk een onderzoek gestart naar de gedragingen van de FC Groningen-doelman na afloop van het Eredivisie-duel. Dat meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf op X.

Voor Ajax was de wedstrijd in de Euroborg er eentje onder hoogspanning. De formatie van trainer Francesco Farioli zag in de voorbije weken een voorsprong van negen punten op PSV verdampen tot slechts één schamel puntje. Om het kampioenschap in eigen hand te houden moesten de Amsterdammers winnen in het hoge noorden. Door een doelpunt van Wout Weghorst in de tweede helft leek dit ook te gebeuren, maar in extremis gaf Ajax de voorsprong uit handen. Uit een vrije trap kopte Thijmen Blokzijl in de negende minuut van de blessuretijd de gelijkmakende 2-2 tegen de touwen. Daarmee lijkt Ajax een kampioenschap definitief uit het hoofd te kunnen zetten.

Na afloop van de ontmoeting liepen de gemoederen hoog op. Er ontstond een massaal opstootje op het veld in de Euroborg tussen spelers van beide ploegen. Vooral Davy Klaassen, Brian Brobbey en Etienne Vaessen leken het met elkaar aan de stok te krijgen. Brobbey en Klaassen leken de keeper vast te pakken aan zijn shirt. Bij Vaessen was ook grote frustratie merkbaar. Hij leek een duw en daarna ook klappen uit te delen. Op beelden die rondgaan op social media is duidelijk te zien dat Vaessen klappen uitdeelde aan Ajax-assistent Felipe Sánchez Mateos.

Hoewel scheidsrechter Jeroen Manschot geen kaarten uitdeelde voor het uit de klauwen gelopen akkefietje, blijft het wangedrag van Vaessen mogelijk niet zonder consequenties voor de FC Groningen-doelman. De aanklager betaald voetbal is een onderzoek gestart, waardoor er mogelijk nog een schorsing volgt voor de 29-jarige Vaessen.

De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar FC Groningen-doelman Etienne Vaessen naar aanleiding van de gebeurtenissen na afloop van FC Groningen-Ajax. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) May 15, 2025 De aanklager betaald voetbal start een onderzoek naar het gedrag van Etienne Vaessen tijdens het opstootje na FC Groningen - Ajax. — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2025

