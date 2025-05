Gaaei komt na Groningen - Ajax met héél ander geluid en plaatst groot vraagteken bij cruciaal moment

De teleurstelling is gigantisch bij Ajax na het mogelijk cruciale puntenverlies in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De Amsterdammers stevenden door een treffer van Wout Weghorst lang af op de winst in de Euroborg, maar gaven hun 1-2 voorsprong en daarmee mogelijk ook de titel diep in de blessuretijd nog uit handen. vertelde na afloop dat er werd ‘gehuild’ in de kleedkamer en ging specifiek in op , die een negatieve hoofdrol vertolkte. Volgens Gaaei beging zijn ploeggenoot echter helemaal geen overtreding.

Voor Gaaei is het een seizoen vol uitersten. De Deen maakte in de zomer van 2023 de overstap vanuit zijn thuisland naar Amsterdam, maar beleefde een rampzalig eerste seizoen in de hoofdstad. Hij knokte zich onder Francesco Farioli echter terug en betaalde het vertrouwen van de Italiaanse trainer terug met belangrijke doelpunten en assists. Gaaei schoot woensdagavond op bezoek bij FC Groningen opnieuw voortreffelijk raak, nadat hij eerder in het seizoen al op fraaie wijze trefzeker was tegen FC Utrecht en AZ. De rechtsback schoot Ajax daarmee op een 0-1 voorsprong. Die gaf de ploeg vroeg in de tweede helft al weg, waarna diep in de blessuretijd ook een 1-2 voorsprong uit handen werd gegeven.

Gaaei liet er na het laatste fluitsignaal geen misverstand over bestaan in het bijzijn van de aanwezige pers. “Dit is een van de slechtste dagen van het seizoen, voor ons allemaal”, zo wordt hij geciteerd door Ajax Life. Naast teleurstelling heerst er ook verdriet bij de spelers van Ajax. Veel verdriet. “Als Manschot een minuut later affluit, stormt Weghorst naar binnen. De camera zuigt hem op, als altijd. Maar na een paar tellen verdwijnt de huilende supersub de catacomben in”, zo schrijft het Algemeen Dagblad over Wout Weghorst, die direct na het laatste fluitsignaal van het veld sprintte. De spits is mogelijk niet de enige Ajacied die na afloop de tranen liet vloeien. “Er werd gehuild in de kleedkamer. Het is een shitdag”, zo klinkt het namens Gaaei.

Gaaei vond het geen overtreding van Sutalo

Het was Sven Mislintat die Gaaei in de zomer van 2023 naar Amsterdam haalde. De toenmalige technisch directeur van Ajax telde ook ruim twintig miljoen euro neer voor de komst van Sutalo. De Kroaat beleefde evenals Gaaei een zeer teleurstellend debuutjaar in Amsterdam, maar behoort dit seizoen tot de uitblinkers in het elftal van Farioli. Maar waar de ene Mislintat-aanwinst in de eerste helft nog belangrijk was met een doelpunt (Gaaei), beging de andere diep, diep in de blessuretijd een oliedomme overtreding waaruit uiteindelijk de 2-2 viel (Sutalo). “Ik neem niemand iets kwalijk. Dat wil ik ook niet. Natuurlijk heb ik nu veel emoties en gevoelens, maar die ga ik niet uitspreken”, aldus Gaaei, die vervolgens werd gevraagd naar Sutalo. “Josip is oké. Hij is een van de belangrijkste spelers voor ons dit seizoen. Ik wil over niemand iets slechts zeggen. Iedereen gaf alles. Ik denk dat het niet eens een vrije trap was, maar de scheids nam zijn beslissing.”

Naast Gaaei liet ook Mika Godts zich na afloop uit over de sfeer in de kleedkamer. De Belg verscheen, in navolging van een zwaar teleurgestelde Davy Klaassen, voor de camera van ESPN. “Jammer en heel teleurstellend dat we hier gelijk spelen. We moeten hier gewoon winnen, zeker als we het hoogste willen behalen. Maar iedereen heeft alles gegeven. Dit is heel jammer”, zei de Belg, volgens wie iedereen bij Ajax er ‘kapot’ van is. “De trainer heeft geprobeerd iedereen op te peppen, want zondag is er nog een wedstrijd die we moeten winnen. Het is nog niet gedaan. Zondag moeten we honderd procent geven en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Ajax heeft het kampioenschap niet meer in eigen hand. Op 20 april hadden de Amsterdammers nog negen punten voorsprong op PSV, maar die slonk na nederlagen tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (0-3) én een gelijkspel tegen Sparta (1-1) al tot één punt. Door het puntenverlies in Groningen en de 4-1 zege van PSV op Heracles Almelo, kunnen de Eindhovenaren zondag op bezoek bij Sparta kampioen worden. Ajax moet hopen op puntenverlies voor PSV én zelf winnen van FC Twente. Alleen dan kronen Farioli en zijn manschappen zich alsnog tot landskampioen.

