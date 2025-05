'Vaessen gedroeg zich als een waanzinnige, deelt vuistslagen uit aan staflid Ajax'

Hoewel woensdagavond er bij beide doelpunten van Ajax niet goed uit zag en daarmee zeker geen belangrijke rol speelde in het gewonnen punt door FC Groningen, is hij na afloop van de sensationele ontmoeting in de Euroborg hét onderwerp van gesprek. De doelman had in de aanloop naar de clash met Ajax het vuurtje al flink opgestookt en liet zich tijdens én na de wedstrijd van zijn slechtste kant zien door bij meerdere opstootjes betrokken te raken. Bij een massaal opstootje na het laatste fluitsignaal leek hij zelfs ‘vuistslagen’ uit te delen aan iemand van Ajax.

“De gemoederen liepen na het verspelen van het laatste restje van de negen punten voorsprong op PSV hoog op. Ajacieden botvierden hun frustraties op Groningers en vooral doelman Etienne Vaessen, die het vuurtje in de grimmige slotfase van de clash verder had opgestookt”, zo schrijft Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Het mocht geen verrassing heten dat Vaessen degene was die bij (vrijwel) alle opstootjes betrokken was. De doelman richtte afgelopen zondag na afloop van het duel met AZ al zijn pijlen op Ajax. Hij verwachtte dat Ajax ‘met de staart tussen de benen’ naar de Euroborg zou komen en waarschuwde de Amsterdammers dinsdag nog door te zeggen dat woensdag ‘gehaktdag’ is in het noorden van het land.

Artikel gaat verder onder video

Vaessen voorkwam in de openingsfase een vroege 0-1 van Ajax, nadat Bertrand Traoré met wat mazzel in kansrijke positie was terechtgekomen. “De doelman van Groningen voegde daarmee de daad bij zijn woord. In aanloop naar de cruciale clash met Ajax stelde de Brabander al PSV wel de titel te gunnen. Niet alleen Vaessen voorspelde een heksenketel voor de koploper. Trainer Dick Lukkien kondigde een ‘adembenemende’ Euroborg aan. En vanuit de aanhang sijpelden geluiden door om een eventueel titelfeest - letterlijk en figuurlijk - te dwarsbomen”, zo schrijft Inan. Het was uiteindelijk Thijmen Blokzijl die met een heel laat doelpunt een Amsterdamse zege voorkwam. Tóch wist Vaessen alle aandacht op zich gericht.

LEES OOK: Kranten wijzen zondebok aan bij Ajax: 'Oliedom, dat mocht hij zich aanrekenen'

'Vaessen gedroeg zich als een waanzinnige'

“Laatste vrije trap: invaller Mats Seuntjens zette de bal voor, iedereen stond voor de neus van doelman Remko Pasveer, collega Etienne Vaessen was mee naar voren getogen en gedroeg zich als een waanzinnige, ook na het duel”, zo zag Willem Vissers van de Volkskrant. Vaessen zag na de oliedomme overtreding van Josip Sutalo zijn kans schoon om zich te melden in de zestien van Ajax. De doelman had zijn emoties echter niet onder controle en werd door scheidsrechter Jeroen Manschot op de bon geslingerd vanwege een beuk die hij uitdeelde aan Owen Wijndal. Na het laatste fluitsignaal sloeg de vlam pas écht in de pan. “Er was een flink opstootje, waarbij leden van beide teams betrokken waren. Het meest prominente figuur was Groningen-doelman Vaessen. Eerst had hij het al aan de stok met tegenstanders Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Davy Klaassen, waarna hij in de wirwar van een nog grotere chaos terecht kwam met veel spelers en stafleden”, zo schrijft De Telegraaf.

Op beelden van de vechtpartij die rondgaan op sociale media is te zien dat Vaessen wild om zich heen slaat. “Daarbij lijkt de keeper meermaals naar de grond te slaan, waar op dat moment iemand van Ajax zich bevindt. Wie degene is die daar op de grond ligt/zit, wordt niet helemaal duidelijk op de chaotische beelden, maar het lijkt om een staflid van de Amsterdammers te gaan en niet om een speler”, zo klinkt het. Inan heeft de beelden ook gezien. “Terwijl Weghorst in de kleedkamer arriveert, loopt het op het veld uit de klauwen. Opnieuw met Vaessen, die in de aanloop naar de clash stelde als Brabander PSV de titel wel te gunnen, is het middelpunt van een hoop opgefokte spelers. Er wordt geduwd, getrokken en, zo is op vertraagde beelden te zien, vuistslagen uitgedeeld door Vaessen”, zo schrijft de clubwatcher.

‘Negatieve hoofdrol’ voor Vaessen

Anton Gaaei was een van de spelers die tijdens een opstootje een zet kreeg van Vaessen. De Deen wil zich in gesprek met AD echter niet uitlaten over het voorval. “Er zijn dingen die ik niet wil zeggen”, zo wordt de Deen geciteerd. Het Parool zag in ieder geval een ‘negatieve hoofdrol’ voor de sluitpost. “Doelman Vaessen ging mee naar voren en deelde links en rechts wat beuken uit om de toch al chaotische wedstrijd nog verder te laten escaleren. Onder dat gesternte miste de uitgekomen Remko Pasveer de bal, die voor de voeten van Thijmen Blokzijl viel: 2-2. Het stadion ging uit z’n dak en enkele supporters renden het veld op. Scheidsrechter Manschot liet de wedstrijd nog wel uitspelen, maar ook na het laatste fluitsignaal ontstond tumult. Nu tussen spelers van Ajax en Groningen, waarbij Vaessen opnieuw een negatieve hoofdrol leek te spelen. De doelman had voor de wedstrijd al gezegd dat wat hem betreft PSV kampioen mocht worden”, zo schrijft de Amsterdamse krant.

Klaassen en Brobbey grijpen Vaessen vast #groaja pic.twitter.com/uNV5uakiWu — Sven Misnooitmeerwat (@misnooitmeerwat) May 14, 2025

