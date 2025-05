'Hooligans FC Groningen roepen hulp in van buitenaf en dreigen wedstrijd tegen Ajax te verstoren'

Er bestaat een kans dat de ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax verstoord gaat worden. Volgens het Dagblad van het Noorden is in ‘de wandelgangen’ duidelijk geworden dat de hooligans van FC Groningen de wedstrijd willen verstoren als Ajax kampioen dreigt te worden. Dat schreef het dagblad een aantal dagen geleden. Ajax had bij winst op NEC afgelopen zondag goede kans om zich in Groningen te kronen tot landskampioen, maar is daarvoor nu afhankelijk van wat PSV doet tegen Heracles Almelo.

Ajax heeft op dit moment één punt meer dan PSV en gaat dus met een minimale voorsprong de voorlaatste speelronde van de Eredivisie in. De Amsterdammers trappen om 20.00 uur af in Groningen, op hetzelfde moment klinkt in Eindhoven het eerste fluitsignaal bij PSV - Heracles Almelo. De ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax is door de lokale driehoek aangewezen als ‘risicoduel’. “In het verleden ging het meer dan eens mis. Voor de komende editie, die woensdag om 20.00 uur op het programma staat, wordt het ergste gevreesd omdat Ajax in de Euroborg kampioen kan worden. Daarnaast zijn er andere factoren die van invloed zijn op de veiligheid”, zo schreef het Dagblad van het Noorden afgelopen zaterdag al.

Artikel gaat verder onder video

Had Ajax zondag gewonnen van NEC, dan volstond een overwinning op FC Groningen om de 37e landstitel in de clubhistorie binnen te halen. Daarvoor zijn de Amsterdammers nu dus afhankelijk van PSV. Ze zullen ten eerste zelf moeten zien te winnen van FC Groningen. Om kampioen te worden, moet PSV in dat geval verliezen van Heracles Almelo. De kans dat dit gebeurt is weliswaar bijzonder klein, maar FC Groningen heeft desondanks het zekere voor het onzekere genomen. Zo wordt voor het eerst in de historie van FC Groningen de kaartverkoop voor een wedstrijd gekoppeld aan ID-controle bij de ingang van het stadion. Dat is een van de maatregelen die wordt getroffen om de kans op ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Ajax zo klein mogelijk te houden.

LEES OOK: FC Groningen deelt nieuwe waarschuwing uit aan Ajax: 'Woensdag, gehaktdag'

‘Hooligans FC Groningen hebben hulp ingeroepen van buitenaf’

Dat Ajax in Groningen kampioen kán worden, noemde Het Dagblad van het Noorden afgelopen weekeinde een ‘horrorscenario’ voor de FC. “In de wandelgangen wordt duidelijk dat de hooligans van FC Groningen de wedstrijd willen verstoren als Ajax kampioen dreigt te worden”, zo klinkt het. Dat is dus alleen het gevel als Ajax op voorsprong staat in de Euroborg én PSV in eigen huis tegen een achterstand aankijkt. De hooligans van FC Groningen zouden de hulp hebben ingeroepen van de fanatieke supporters van Beerschot. De twee groepen hebben ‘een vriendschapsband’. “Die berichten hebben de club, politie en gemeente ook bereikt.” In 2023 ging het al mis tijdens FC Groningen - Ajax. De ontmoeting werd na zes minuten gestaakt, nadat een supporter het veld bestormde en er meerdere rookbommen binnen de lijnen waren gegooid.

Volgens het Dagblad van het Noorden is verder duidelijk dat ‘veel’ Ajax-supporters een plekje buiten het uitvak hebben geprobeerd te bemachtigen. “Dat is zo bij elke uitwedstrijd die Ajax speelt en zeker als Ajax kampioen kan worden. De geschiedenis leert dat dan honderden tot duizenden Ajax-supporters tussen de supporters van de thuisspelende club op de tribune zitten. Dat zou een giftige cocktail opleveren met hooligans van FC Groningen en Beerschot.” Dat de wedstrijd op een woensdagavond wordt gespeeld, zou de wedstrijd ‘vanuit veiligheidsoogpunt nog ingewikkelder’ maken. “Normaal gesproken worden risicowedstrijden met daglicht op zondagmiddag gespeeld. Dan is er ook nog kermis in de binnenstad, die extra politieaandacht vraagt en de NAVO-top in Den Haag vergt ook nog eens noordelijke politiecapaciteit”, zo klinkt het.

