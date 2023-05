FC Groningen - Ajax definitief gestaakt na walgelijke incidenten

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax is in de definitief gestaakt. Er werden in de zesde minuut bekers en rookbommen op het veld gegooid en er kwam een onverlaat het veld op met een spandoek met de tekst 'kankerbestuur, rot op'. Na ongeveer een kwartier pauze werd de wedstrijd hervat, maar daarna werden vrijwel meteen wéér rookbommen gegooid. Daarna werd de wedstrijd definitief gestaakt door scheidsrechter Jeroen Manschot.

De zwarte rook trok in de zesde minuut over het veld, terwijl een persoon het veld op rende. Hij werd uiteindelijk afgestopt door stewards. "Dit is gewoon diep triest", reageert Marciano Vink bij ESPN. "We hebben dit seizoen de nodige ellende gehad bij Groningen, ook met supporters op het veld. Dit was wel een beetje te verwachten, maar je hoopt zo dat het niet gebeurt."

"In de catacomben hier staat de politie ook al met wapenstokken klaar… Ik weet niet wat ze verder nog verwachten, maar dit is diep triest", aldus Vink. Volgens ESPN was via Facebook al aangekondigd door Groningen-supporters dat geprobeerd zou worden om de wedstrijd te ontregelen.

Kort voor de aftrap van de wedstrijd lieten de supporters al luidkeels van zich horen. Het 'schaam je kapot' schalde van de tribunes, uiteraard als reactie op het bedroevende seizoen dat de degradant doormaakt. Bovendien werden kritische spandoeken getoond. "Dit mocht nooit gebeuren. Dit wordt nooit vergeten en vergeven!", stond op de spandoeken. "Fledderus: persona non grata. Geen plek meer voor ego en vriendjespolitiek."

Eerdere ongeregeldheden

Het seizoen van Groningen wordt geteisterd door ongeregeldheden. In het thuisduel met SC Cambuur in januari ging het voor het eerst flink mis toen zo'n twintig toeschouwers het veld betraden. In maart ging het opnieuw fout in de derby tegen sc Heerenveen, waarbij linkback Willems zelfs een klap in het gezicht kreeg van een toeschouwer. In april, toen de KNVB de regels na de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax flink had aangescherpt, liep het opnieuw uit de hand in het thuisduel met NEC. De grensrechter van dienst werd geraakt door een plastic beker bier die vanaf de tribune het veld op werd gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt en doordeweeks hervat.

FC Groningen - Ajax is definitief gestaakt, nadat er wederom rookbommen op het veld werden gegooid. ❌#groaja — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023