Helemaal mis bij FC Groningen - Ajax: 'De politie staat hier met wapenstokken klaar'

Voor de derde keer dit seizoen gaat het helemaal mis bij FC Groningen. Net als tegen SC Cambuur en NEC ging het zondagmiddag tegen Ajax mis. Er werden rookpotten op het veld gegooid en een fan kwam het veld op. Het leek een georganiseerde actie, die ook aangekondigd was. Ditmaal is het helaas echter weer helemaal mis.

FC Groningen had alles gedaan om het te voorkomen, met vuurwerkhonden en het opschalen van de veiligheid bij de entree. Het is de club echter niet gelukt om te voorkomen dat het compleet mis ging: na 5 minuut en 50 seconden lag het vol bezaaid met vuurwerk. "Het is diep triest. Denk na!", zei Marciano Vink bij ESPN. "Je hoopt dat het normaal gaat binnen tien minuten, met rookpotten. De politie staat hier met wapenstokken klaar, dus geen idee wat ze meer verwachten. Triest."

Artikel gaat verder onder video

Het duel wordt wel uitgespeeld, in elk geval voorlopig. Vink hoopt dat dat lukt: "Laten we hopen dat ze hun statement nu hebben gemaakt en de wedstrijd uitgespeeld kan worden", zei de analist.

De ontwikkelingen bij FC Groningen - Ajax volg je in ons liveblog.

Wat een idioterie toch weer… https://t.co/Hmc50r3tsq — Marco Timmer (@marcotimmer) May 14, 2023

Medelijden met alle goedwillende mensen bij @fcgroningen .

Diep en dieptriest dit weer. — Kees Kwakman (@keeskwakman14) May 14, 2023

Mensen die het voetbal moedwillig kapot willen maken. Doodmoe word je ervan. Dit is ook iets totaal anders dan een bekertje vreugdebier. https://t.co/CBJ3KUzGQK — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 14, 2023

Valt me nog mee dat het zolang heeft geduurd. Tot woensdag. #groaja pic.twitter.com/QcrhltHCrO — Piet Jan Nauta (@PietJanNauta) May 14, 2023

De wedstrijd is 5.51 minuten oud en het gaat mis. Rookbommen en een supporter op het veld. #groaja pic.twitter.com/K4ZzJtWDgc — William Pomp (@williampomp) May 14, 2023

Goh, weer gedoe uit dat hoekje.. — Daniël (@voetbalgeneuzel) May 14, 2023

FC Groningen - Ajax is na vijf minuten gestaakt vanwege veldbestormer en rookbommen op het veld. — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023