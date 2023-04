Zure gezichten na drama in Euroborg: 'Eén halvegare verpest het voor een heel stadion'

De kopstukken bij NEC en FC Groningen balen enorm van het stilleggen van het onderlinge duel, na twintig minuten spelen in de Euroborg. Zowel Rogier Meijer als Dennis van de Ree en Wouter Gudde benadrukten in hun eerste reactie dat één individu het zaterdag voor een heel stadion verpestte.

NEC-trainer Rogier Meijer noemde de gebeurtenissen 'ongelooflijk' tegenover de camera's van ESPN. "Ja, ik ben er een beetje stil van", aldus Meijer, die spreekt van 'één halvegare'. "Klote eigenlijk, binnen een poep en een scheet is de wedstrijd klaar." De trainers werden niet gekend in het besluit om de wedstrijd definitief niet te hervatten op de zaterdagavond, vertelde hij bovendien. "Doodzonde", vindt Meijer, "dit was een wedstrijd met veel sfeer in het stadion die beide kanten op ging. Eén iemand verpest het voor het hele stadion."

Ook FC Groningen-trainer Dennis van der Ree en algemeen directeur Wouter Gudde benadrukten dat het één individu was die verantwoordelijk is voor de trieste gebeurtenissen in de Euroborg. Van der Ree is naar eigen zeggen vooral 'teleurgesteld' in het gedrag van de man, die meteen na zijn actie door stewards van de tribune werd geplukt. "We zaten goed in de wedstrijd, dit is klote", wond Van der Ree er geen doekjes om. Op de vraag of de fans van FC Groningen een structureel probleem vormen corrigeerde de trainer de interviewer: "Dit zijn geen supporters, dit is één iemand en die is direct opgepakt, dat hebben ze goed gedaan", aldus Van der Ree.

Directeur Gudde sloot zich daarbij aan. "Dramatisch", luidde de eerste omschrijving van de algemeen directeur. "Een wedstrijd waarin niets aan de hand is, verziekt door één individu." Gudde had snel door dat het weleens klaar kon zijn, legde hij uit. "Ik heb een schermpje vlak bij me op de tribune en zag de grensrechter geraakt worden. Dan zijn de regels duidelijk", aldus Gudde. Hij baalt ervan dat FC Groningen in het toch al zo dramatische seizoen opnieuw negatief in het nieuws komt door de gedragingen op de tribunes. "Je moet eerlijk zijn, wij zijn bij meer incidenten betrokken geweest dit jaar", gaf Gudde toe. Maar: "Er zitten twintig duizend mensen in het stadion en er is één iemand die zich niet kan gedragen en het verziekt voor de rest", blijft ook bij hem het mantra.

Gudde verwacht dat het duel nog wordt uitgespeeld en verwijst daarbij naar de wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II van vorig weekend in de Keuken Kampioen Divisie. Dat treffen werd na een tweede vergrijp eveneens definitief gestaakt en wordt aanstaande dinsdag zonder publiek uitespeeld.