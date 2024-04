Verbazing om keuze voor Slot bij Liverpool: ‘Denk dat hij Erik ten Hag in vermomming is’

De aanstaande overstap van Arne Slot naar Liverpool is het onderwerp van gesprek in Engeland. Er bestaat veel twijfel over de komst van de Nederlander, maar hij kan ook op steun rekenen.

“Ik had dit totaal niet verwacht”, begint Andy Gray over de transfer van Slot bij beIN SPORTS. “Ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Als je me twee weken geleden dertig keer had laten raden wie de nieuwe trainer van Liverpool zou worden, had ik Arne Slot z’n naam niet genoemd.”

Ook medepresentator Richard Keys zag de keuze voor Slot niet aankomen. “Ik probeer mezelf in de schoenen van Liverpool-fans te wanen. Ben ik enthousiast? Nee. Ben ik verbaasd? Ja. Om eerlijk te zijn had ik meer verwacht. Ik kan geen namen noemen van Nederlandse trainers die slaagden in onze competitie. Er zijn er een aantal die wat succes kenden, zoals Hiddink, Van Gaal of Gullit, maar geen van hen had over een langere periode succes. Ik denk dat hij Erik ten Hag in vermomming is.”

Toch zijn niet alle aanwezigen negatief over het aanstellen van Slot door Liverpool. “Ik denk dat hij een geweldige trainer is”, neemt John Obi Mikel het voor hem op. “Hij heeft het heel goed gedaan bij Feyenoord. Hij speelt het type voetbal waar Liverpool-fans van houden, aanvallend met veel doelpunten.” Gray probeert de verwachtingen nog te temperen: “Die omschrijving die jij van hem geeft, is precies zo’n omschrijving die Manchester United-fans kregen over Erik ten Hag.” Mikel ziet wel een verschil tussen de situaties van Slot en Ten Hag. “Het verschil is dat Slot bij Liverpool wel de spelers heeft om zo te voetballen”, besluit de voormalig middenvelder van Chelsea.

