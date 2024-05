‘Paris Saint-Germain plant afscheidsceremonie voor vertrekkende Mbappé’

Paris Saint-Germain is bezig met het plannen van een afscheidsceremonie voor de vertrekkende , meldt het Franse Le Parisien donderdag. De Franse topspits kan deze zomer transfervrij vertrekken bij PSG omdat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen.

De verhoudingen tussen Mbappé en eigenaar Nasser Al-Khelaïfi zijn ‘aanzienlijk bekoeld’, toch is de club bezig met een passend afscheid rond de laatste thuiswedstrijd in de Ligue 1. Daarin neemt PSG het komende zondag op tegen het Toulouse van Thijs Dallinga en Stijn Spierings. De laatste weken moest Mbappé veelvuldig plaatsnemen op de bank, dit omdat 'PSG alvast moest leren omgaan met het vertrek van de topspeler', zo zei Luis Enrique. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Spaanse trainer hem tijdens zijn laatste thuiswedstrijd voor PSG wel in de basis zet.

Ondanks de teleurstelling van de uitschakeling in de Champions League tegen Borussia Dortmund, verdient Mbappé wel een gepast afscheid volgens PSG. "Het is moeilijk te geloven dat het publiek ondanks de teleurstelling van deze week geen eerbetoon brengt aan hun nummer 7", schrijft de Franse krant.

Volgens de geruchten ligt de toekomst van Mbappé bij Real Madrid, de kampioen van Spanje. De 25-jarige spits wordt al jarenlang gelinkt aan een overstap naar de Spaanse topclub en deze zomer lijkt het er dan ook echt van te komen. Met het transfervrije vertrek levert Mbappé, voor wie PSG in de zomer van 2018 een bedrag van liefst 180 miljoen euro overmaakte aan AS Monaco, de Franse kampioen geen geld op. Sinds zijn komst was de aanvaller in 306 officiële wedstrijden voor de Parijzenaren goed voor 255 doelpunten en 108 assists.

