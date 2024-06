Fans proberen wéér bij CL-finale binnen te komen zonder tickets: Londense politie verricht 53 arrestaties rondom Wembley

De Britse politie heeft rondom de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid op Wembley liefst 53 arrestaties verricht. Deze mensen zouden pogingen hebben gewaagd om in het stadion te komen zonder toegangsbewijzen. Wel waren er zogeheten pitch-invaders die het veld op kwamen tijdens de eerste minuten van de finale.

Meer dan tweeduizend politieagenten waren aanwezig rondom Wembley om het slotstuk van de Champions League in goede banen te leiden. Nadat Real Madrid de felbegeerde bokaal omhoog kon houden, legde een perschef van The Met Police (Londense politie, red.) tegenover de BBC uit dat ze er zeker van waren dat een overgrote meerderheid, van de supporters die zonder kaartje naar binnen wilden, is aangehouden.

“Video's die online zijn verschenen en waarop groepen te zien zijn die tegen ingangen oprennen, zijn niet noodzakelijkerwijs succesvolle pogingen om het stadion binnen te komen. Er zijn meestal meerdere beveiligingsniveaus na de eerste ingang”, voegde de woordvoerder daaraan toe. De finale moest al wel na minder dan één minuut stilgelegd worden, omdat er enkele indringers het veld op kwamen.

“Grote sportevenementen worden vaak bezocht door mensen zonder kaartje die de omheining proberen te omzeilen of op een andere manier binnen proberen te komen. Er is een robuuste politieoperatie om het veiligheidsplan van Wembley te ondersteunen en agenten hebben nauw samengewerkt met stewards en stadionpersoneel om de veiligheid te handhaven”, zo besluit de woordvoerder van The Met Police.

Het was niet de eerste keer dat fans zonder kaarten probeerden binnen te komen. In 2022 was er veel chaos rondom de finale tussen Real Madrid en Liverpool toen ook mensen zonder ticket probeerden binnen te komen. De finale werd destijds zelfs uitgesteld, omdat de supporters van de clubs nog niet binnen waren.

