Keiharde boodschap voor Ajax na 'koudst mogelijke douche'

Ajax is op weg om het kampioenschap in de Eredivisie te verspelen, zo klinkt het in de ochtendkranten. De ploeg van trainer Francesco Farioli zag na het echec tegen NEC (0-3) de voorsprong op naaste belager PSV slinken tot slechts één punt. De landstitel staat dan ook serieus op het spel voor Ajax.

Ajax leek na een totale ineenstorting van PSV na winterstop op weg naar het kampioenschap. De Amsterdammers bouwden een voorsprong op van negen punten, maar door nederlagen tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (3-0) en een gelijkspel tegen Sparta (1-1), vergooiden ze acht punten van deze voorsprong. Daardoor is er nu slechts een gaatje van één punt de achtervolgers uit Eindhoven.

"Ajax bezwijkt onder stress", kopt De Telegraaf. "Het elftal van Francesco Farioli dacht zondag iets na 14.30 uur twee uur later de kampioenswedstrijd tegen NEC te mogen spelen, maar zag PSV ondanks een ruime achterstand alsnog winnen bij Feyenoord. Om vervolgens zelf compleet onder de titelstress te bezwijken."

De krant stelt dat Farioli zich 'de vernedering' mag aanrekenen. "Waar de trainer na de winterstop terecht werd geprezen om de fantastische reeks van Ajax, daar lijkt hij - met nederlagen tegen FC Utrecht, NEC en tussendoor een gelijkspel tegen Sparta - de grip inmiddels kwijt" klinkt het. Ajax zal dan ook 'onder hoogspanning' afreizen naar FC Groningen. "In de Euroborg kunnen de Amsterdammers zich geen gelijkspel permitteren."

Voetbalmiddag eindigt met 'ongekende anticlimax'

"Ajax van de hemel naar de hel", luidt de kop in het Algemeen Dagblad. "Ajax is hard op weg het zeker lijkende kampioenschap te verspelen. Een voetbalmiddag die nog euforisch begon, eindigde met een ongekende anticlimax tegen NEC", valt er te lezen.

Farioli startte tegen NEC met het oudste Ajax ooit, in de hoop om de druk wat weg te nemen. "Een paar onbevangen jonkies hadden tegen NEC niet misstaan, aldus de krant, die zag dat het publiek ongeduldig werd en gefrustreerd raakte. "Getuige de fluitconcerten halverwege ook. Juist toen Ajax de druk opvoerde en Farioli daar met een paar wissels nog een schepje bovenop dacht te doen, sloeg NEC keihard toe."

'Ajax-supporters vrezen met grote vreze'

Zodoende ziet Ajax de voorsprong in enkele weken gigantisch slinken. "Van negen punten drie weken geleden voor het treffen met FC Utrecht, naar zes, naar vier, naar één schamel puntje voor de laatste twee speelronden tegen FC Groningen en FC Twente. De erbarmelijke reeks en vorm doen de supporters vrezen met grote vreze. Dat merkten de spelers ook toen ze nog een rondje langs de tribunes liepen. Vooral de fanatieke aanhang probeerde de selectie wakker te schudden", aldus het AD.

'Koudst mogelijke douche' voor Ajax

"Van kampioenskoorts naar de koudst mogelijke douche", klinkt het in de Volkskrant na de pijnlijke thuisnederlaag tegen NEC. De krant ziet weinig hoop voor Ajax in de laatste twee duels van dit seizoen. "In deze vorm is de ploeg volstrekt kansloos om de resterende twee duels te winnen: de uitwedstrijd van woensdag tegen Groningen en het sluitstuk, thuis tegen FC Twente."

De krant ziet het dan ook gebeuren dat Ajax het kampioenschap nog weggeeft. "Het is niet gewaagd te veronderstellen dat PSV nu weer favoriet is voor de titel, al heeft de ploeg van Peter Bosz nog een punt achterstand. Negen punten stond Ajax ergens vóór de winterstop achter op de toen oppermachtige kampioen PSV, en een tijdje later negen punten voor, na de ongekende Eindhovense inzinking. Na nederlagen tegen FC Utrecht en NEC, plus een gelijkspel tegen Sparta, is bijna de hele marge verkwist."