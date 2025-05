'Vergeleken met FC Barcelona is Thierry Baudet maar een kleine complotdenker'

Thierry Baudet en Willem Engel zijn in vergelijking met alle woedende mensen bij FC Barcelona maar 'kleine complotdenkers'. Dat schrijft Leon ten Voorde in zijn column voor De Twentsche Courant Tubantia. Als het aan de journalist ligt dan kijkt de Spaanse grootmacht in het vervolg meer naar zichzelf.

FC Barcelona werd midweeks uitgeschakeld in de Champions League tegen Internazionale. Nadat de heenwedstrijd in het Estadi Olímpic Lluís Companys op de Montjuïc in 3-3 eindigde, stond er in het Giuseppe Meazza na negentig minuten dezelfde stand op het scorebord. Davide Frattesi velde uiteindelijk in de verlenging het definitieve oordeel en schakelde de Catalanen uit.

Artikel gaat verder onder video

De onvrede was groot bij FC Barcelona, zo legde voorzitter Joan Laporta de schuld bij de arbitrage. "Bij FC Barcelona riepen ze deze week dat ze bestolen waren. Dat is zoiets als een dief die de buit moet afstaan die hij volgens eigen zeggen met hard werken eerlijk heeft verdiend", schrijft Ten Voorde in zijn column.

LEES OOK: Inter-ster zeikt Yamal af, verwijdert bericht en hemelt Spaans talent dan hélemaal op

"Omdat ze bij Barcelona nog weleens vergeten dat je in voetbal ook moet verdedigen, liep de club deze week de finale van de Champions League mis. Een simpele analyse, zou je denken, maar dan ken je de verliezende Spanjaard nog niet", vervolgt hij. "Thierry Baudet en die gesjeesde dansleraar op wiens naam ik niet meteen kom, zijn maar kleine complotdenkers in vergelijking met al die woedende Barça-spelers, -directeuren en -volgers."

Arbitrage zou FC Barcelona Champions League niet gunnen

Er gingen diverse theorieën rond, zo wist iemand te melden dat er op de voetbaltas van scheidsrechter Szymon Marciniak 'Real Madrid' stond. De Poolse arbiter zou FC Barcelona de Champions League niet gunnen en daarbij zijn geholpen door 'twee stripfiguren uit Nederland'. De Nederlandse scheidsrechters Dennis Higler en Pol van Boekel waren namelijk de VAR en AVAR van dienst.

LEES OOK: Barcelona-speler heeft het gehad en schiet drie dagen na wedstrijd tegen Inter uit zijn slof

Ten Voorde schetst dat wij in Nederland al jaren weten 'dat het vragen is om problemen' als je Higler en Van Boekel 'de sleutel van de VAR-kamer' geeft. "Je laat nog eerder het jongste kleinkind met oma’s servies door het huis lopen dan dat je die twee met een loep de wedstrijd van het jaar laat bekijken", stelt hij. "Maar bij Barcelona wilden ze niets weten van onkunde. Dit was een grote samenzwering. Het is dat we toen nog geen nieuwe paus hadden, anders had-ie, als inwoner van Italië, Inter ook vast geholpen met wat toverkunsten van boven."

FC Barcelona moet in de spiegel kijken

Als het aan Ten Voorde ligt dan kijken ze bij FC Barcelona eens goed in de spiegel. "Barcelona is om vele redenen de laatste club waar ze het woord ‘onrecht’ moeten gebruiken. Zoek het eens bij jezelf. Zondag is het Barcelona-Real Madrid. Je weet nu al wie de gebeten hond is bij de verliezende partij", besluit de journalist kritisch.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Laporta komt met snoeihard oordeel na CL-uitschakeling Barcelona 🔗

👉 Barcelona-speler ontvangt duizenden haatreacties en besluit maatregelen te treffen 🔗

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗