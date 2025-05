BILD: Ajax en Kroes willen speler van 24 miljoen aan selectie toevoegen

Volgens BILD is Ajax geïnteresseerd in de diensten van . De aanvallende middenvelder heeft een contract bij RB Leipzig, maar speelt momenteel op huurbasis voor het Italiaanse Torino.

De Amsterdammers kunnen komend seizoen aanvangen met een paar nieuwe namen op het middenveld. Zo is het onduidelijk of het contract van Davy Klaassen wordt verlengd, terwijl Kenneth Taylor heeft aangegeven voor een goed bedrag open te staan voor een vertrek. En dus kijkt Alex Kroes alweer verder. Volgens het Duitse BILD is de naam van Elmas gevallen bij de technisch directeur van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Elmas is een Noord-Macedonische aanvallende middenvelder, die ook als centrale middenvelder of als buitenspeler uit de voeten kan. In 2019 kwam hij bij Napoli terecht, waar hij een belangrijke kracht werd. Met de blauwwitte formatie pakte hij de beker in 2020 en werd hij kampioen in 2023. RB Leipzig legde vorige zomer vierentwintig miljoen euro voor hem neer, maar overtuigen kon hij in Duitsland nog niet echt.

LEES OOK: Hato niet blij met Farioli: 'Gesprekken tussen Kroes en zaakwaarnemer'

Daardoor koos Elmas in de winter voor een huurperiode bij Torino, om zo ook weer te spelen in de competitie die hij het best kent: de Serie A. Sinds zijn komst in Turijn speelde hij 855 minuten, waarin hij vier keer scoorde. Soms speelde hij als aanvallende middenvelder en soms als linksbuiten. De multifunctionele Elmas heeft tevens 67 interlands voor zijn thuisland Noord-Macedonië achter zijn naam staan.

Afkoopsom

Na dit seizoen kan Torino de spelmaker voor een bedrag van achttien miljoen euro overnemen. Dat is de Italianen momenteel te gortig, naar verluidt. En dus kan Elmas terugkeren naar Leipzig, waar hij volgens BILD zes miljoen euro per jaar verdient. Aangezien hij daarmee flink op de begroting drukt, zou Leipzig overwegen hem te verkopen. Als Ajax met een goed bod komt, zijn er mogelijkheden.

© Imago

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen 🔗

👉 Kijkers tweeten massaal over Ajax na Inter - Barça 🔗

👉 Marek Hamsik en Aleksandar Kolarov verschijnen plots op training Ajax 🔗

👉 Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten 🔗