'Aanvoerder' De Jong wordt plots hard aangepakt: 'Het was dom, Frenkie, oliedom'

verscheen afgelopen dinsdag na de spectaculaire uitschakeling van FC Barcelona door Internazionale in de halve finale van de Champions League flink teleurgesteld voor de camera van Ziggo Sport. De middenvelder erkende dat hij na zes jaar nog niet altijd over de teleurstelling van de verloren halve finale met Ajax heen is. Rob Hoogland van De Telegraaf toont echter weinig medelijden met De Jong. Volgens de columnist hebben zowel Ajax als FC Barcelona aan zichzelf te danken dat ze de finale van de Champions League hebben misgelopen.

FC Barcelona is bezig aan een sterk seizoen en hoopte na de eindzege van de Supercopa en Copa del Rey ook beslag te leggen op de Champions League. De Catalanen wisten wat hen na de 3-3 in de heenwedstrijd tegen Internazionale te doen stond: winnen in Milaan. Ze knokten zich zes dagen na de eerste halve finale op eigen veld andermaal terug van een achterstand en stevenden door een laat doelpunt van Raphinha af op een finaleplaats, maar de gelijkmaker van Francesco Acerbi diep in de blessuretijd stak er een stokje voor. Internazionale nam in de verlenging de leiding. FC Barcelona slaagde er niet in zich nóg een keer terug te knokken en ging met 4-3 onderuit.

Artikel gaat verder onder video

De Jong liep zodoende opnieuw de finale van de Champions League mis. Zes jaar geleden was hij ook al heel dichtbij, maar toen gaf hij met Ajax een 2-0 voorsprong uit handen tegen Tottenham Hotspur. De Noord-Londenaren knokten zich aan de hand van Lucas Moura terug tot 2-2, waarna de Braziliaan in de blessuretijd zijn hattrick completeerde en zijn ploeg een ticket voor de eindstrijd bezorgde. De Jong erkende dinsdagavond na afloop dat hij nog altijd niet over die teleurstelling heen is, maar liep in Milaan dus een nieuw trauma op. Hoogland heeft er een duidelijke mening over. “Dat zal hij later zonder enige twijfel ook over de gebeurtenissen van dinsdag verklaren, maar ik hoop wel dat hij dan eerlijk genoeg zal zijn om te beamen dat zowel Ajax als Barça de dramatische uitschakeling vooral aan zichzelf te danken had”, zo schrijft hij in zijn column op de website van De Telegraaf.

LEES OOK: Spaanse media zijn duidelijk over De Jong, maar opvallendste woorden komen uit Italië

‘Farioli schudde toen meewarig zijn hoofd’

Volgens Hoogland waren zowel de ontmoeting tussen Ajax en Tottenham Hotspur in 2019 als de kraker tussen Internazionale en FC Barcelona van afgelopen dinsdag ‘een reclame voor de voetbalsport’, maar speelden Ajax én FC Barcelona op dat moment ‘naïef’. “Hoeveel Ajacieden liepen er, veel te veel ruimte achterin weggevend, voor de bal toen Lucas Moura in de ‘dying seconds’ zijn hattrick voltooide? Een stuk of acht. Hoeveel Barcelona-spelers liepen er zes jaar later voor de bal toen Francesco Acerbi die voorzet van Denzel Dumfries verzilverde? Net zoveel”, stelt Hoogland. De aanvalsdrang van FC Barcelona, ondanks de 2-3 voorsprong, leverde nog wel bijna een doelpunt op. Lamine Yamal raakte echter de paal. Aan de andere kant was het dus wel raak. “Spurs en Inter scoorden allebei uit een counter! Ik kan mij voorstellen dat Francesco Farioli - de huidige Ajax-coach, die zijn ploeg verdedigen leerde - toen meewarig het hoofd schudde.”

FC Barcelona was uiteindelijk tweeënhalve minuut verwijderd van de eerste Champions League-finale sinds 2015. Acerbi schoot Internazionale en FC Barcelona echter de verlenging in, waarin de Catalanen nog wel kansen kregen op een doelpunt, maar alleen nog aan de andere kant een treffer viel. Hoogland kan er met zijn hoofd niet bij dat de formatie van coach Hans-Dieter Flick in de extra tijd van de reguliere speeltijd nog de aanval zocht. “Waarom werd er in vredesnaam nog aangevallen? Het was dom, Frenkie, oliedom. Jullie hadden in die slotfase de boel achterin moeten dichtmetselen en daartoe had jij als aanvoerder - door de schade en schande van 2019 wijs geworden - samen met je trainer Herr Flick het initiatief moeten nemen”, zo klinkt het.

De Jong droeg op dat moment overigens niet meer de aanvoerdersband bij FC Barcelona. Die was een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd om de arm van Ronald Araújo komen te zitten. De Uruguayaan is na Marc-André Ter Stegen de tweede aanvoerder in de selectie van FC Barcelona. Araújo beleefde overigens een teleurstellende invalbeurt. Hij liet zich bij zowel de 3-3 als de 4-3 kinderlijk eenvoudig aftroeven en was na afloop dan ook het mikpunt van kritiek.

