De Jong begint na Inter - FC Barcelona over Ajax: 'Ik denk dat het...'

vreest dat de uitschakeling door Internazionale in de halve finale van de Champions League hem voorlopig nog wel bij zal blijven. FC Barcelona knokte zich dinsdagavond tijdens de return in Milaan andermaal terug van een achterstand, maar kwam de klap van de late gelijkmaker niet te boven en incasseerde in de eerste helft van de verlenging uiteindelijk de beslissende 4-3. De Jong begon na afloop voor de camera van Ziggo Sport over zijn ‘trauma’ van het mislopen van de finale van de Champions League met Ajax in 2019.

FC Barcelona stevent in eigen land af op de landstitel en heeft met de Copa del Rey en Supercopa al twee prijzen gewonnen dit seizoen, maar de eindzege van de Champions League prijkt al jaren bovenaan het verlanglijstje. Voor het laatste Catalaanse succes in het miljardenbal moeten we tien jaar terug in de tijd. FC Barcelona legde in 2015 ten koste van Juventus beslag op de cup met de grote oren. De Catalanen waren er alles aan gelegen om dit jaar een einde te maken aan het lange wachten en maakten zeker een goede kans, maar kwamen in het spectaculaire tweeluik met Internazionale uiteindelijk net tekort.

“Heel teleurgesteld vooral”, zo reageerde De Jong na afloop voor de camera van Ziggo Sport op de vraag hoe hij zich voelde na de 4-3 nederlaag in Milaan. De middenvelder van FC Barcelona was duidelijk op zoek naar woorden om zijn gevoelens te beschrijven. “Ik weet het niet zo goed moet ik eerlijk zeggen. Het voelt voor ons oneerlijk, maar ik bekijk het natuurlijk vanuit onze kant. Ik ben nu vooral heel erg teleurgesteld.” FC Barcelona keek in de rust tegen een 2-0 achterstand aan, maar repareerde die in het eerste kwartier van de tweede helft. Raphinha schoot de bezoekers enkele minuten voor het einde van de reguliere speeltijd op voorsprong en daarmee was de finale binnen handbereik, maar in de blessuretijd ging het toch nog mis.

Overtreding van Dumfries?

“Het mag natuurlijk niet gebeuren. Dat zal iedereen zeggen en dat weten wij ook, maar soms gebeuren die dingen in het voetbal”, zo zei De Jong over de late gelijkmaker van Internazionale. De Jong, die een groot deel van de wedstrijd de aanvoerdersband droeg, vroeg zich vervolgens af of zijn landgenoot Denzel Dumfries in de aanloop naar dat doelpunt geen overtreding had gemaakt. “Ik heb het niet eens teruggezien, maar ik hoorde van onze kant dat het een overtreding was. Maar dat is dus misschien vanuit onze kant bekeken. Ik weet niet of jullie het gezien hebben?”, zo vroeg De Jong aan Sam van Royen. De presentator van Ziggo Sport durfde er echter niets over te zeggen. “Misschien was het wat ongelukkig”, aldus De Jong.

Volgens De Jong heeft zijn ploeg alles gegeven. “Ik denk dat niemand zichzelf kan verwijten dat hij niet alles heeft gegeven. Uiteindelijk is het gewoon heel teleurstellend. Ik had wel het gevoel dat wij sterker waren, zeker in de tweede helft. Zij zijn natuurlijk heel gevaarlijk en wat ze doen, doen ze echt heel goed. Maar ik had wel het gevoel dat wij sterker waren in de tweede helft. Dan komen we terug en maken we de 2-3 vlak voor tijd, dus dan heb je wel het gevoel dat ‘ie jouw kant op gaat vallen.”

Uitschakeling met Ajax

Dat gebeurde uiteindelijk niet voor FC Barcelona en De Jong. Een nieuwe teleurstelling voor de Catalanen, die de voorbije jaren al zo weinig plezier beleefden aan de Champions League. Voor De Jong is de uitschakeling misschien wel een nieuw trauma. Het is de tweede keer in zijn loopbaan dat hij de finale van het miljardenbal misloopt. In 2019 was de middenvelder als speler van Ajax héél dichtbij, maar ging het in de blessuretijd mis tegen Tottenham Hotspur. “Ik zit nog steeds met die halve finale van Ajax, dus ik denk dat het altijd wel zal blijven. Over twee dagen zullen we ons vast wel weer oprichten”, zo besloot De Jong.

El Clásico

Heel veel tijd om te treuren hebben De Jong en zijn ploeggenoten niet. Komende zondag staat de Clásico tegen Real Madrid op het programma. FC Barcelona won dit seizoen al drie keer van de aartsrivaal. Bij een nieuwe zege kan de landstitel de Catalanen haast niet meer ontgaan. De voorsprong op Real Madrid is op dit moment vier punten.

